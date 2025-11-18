El chófer de Auvasa agredido en Parquesol: «Se bajó cabreado y dio un puñetazo a la ventanilla»

Sigue recuperándose de las heridas. Las mismas a las que resta importancia, a pesar de ser derivado de urgencia al Hospital Río Hortega. «Me quitaron ... los cristales que se me habían incrustado en la cabeza, cara y manos, pero no he precisado de puntos de sutura». Este es el inicio del testimonio del chófer de la línea 8 de Auvasa que el pasado sábado por la tarde recibió el ataque de un hombre «alterado» a la altura de la parada del número 1 de la calle Hernando de Acuña, en el barrio de Parquesol.

Elige mantener el anonimato, si bien no esconde cómo vivió esos momentos tensos cuando un joven estacionó con su coche delante de la parada, bloqueó el trayecto del autobús y sin previo avisó propinó un fuerte puñetazo a la ventanilla del conductor. «No me llegó a golpear directamente. Si llega a estar la ventana bajada, no sé qué hubiera pasado...», apunta en la tarde de este martes.

Poco o nada sabe de los momentos previos a la agresión porque sucedió en «cuestión de segundos». «Los viajeros que se estaban subiendo fueron los que me avisaron de que venía un hombre llamándome de todo y cabreado, pegó el puñetazo en la ventana y se largó», rememora el chófer con 22 años de experiencia al volante por las calles de Valladolid.

A la fuga

Precisamente no recuerda nada de lo que más tarde alegó el presunto agresor, que se dio a la fuga y que finalmente se entregó cuando la Policía le estaba buscando. En su defensa, este afirmó que el autobús le adelantó tras darle las largas y tocar el claxon, además de apuntar que pasó a escasos centímetros de él. «Sinceramente no recuerdo si le di las luces o le pité, tal vez al dar el intermitente, pero no creo que sea motivo para reaccionar como hizo este hombre», continúa el chófer, que desconoce también si pasó muy cerca.

«No lo creo porque esa calle es amplia. Si supiera cómo nos movemos por la ciudad. Tenemos que sortear coches en doble fila o pasar por calles que son muy estrechas. Estamos acostumbrados a circular en ese tipo de situaciones. Creo que rebasé a ese coche bien», prosigue antes de ahondar sobre una reflexión de la actual sociedad y que pudo ser el germen de la agresión sufrida.

«Vivimos acelerados. Vamos a todos sitios rápidos y queremos siempre aparcar en la puerta»

«Vivimos acelerados. Vamos a todos sitios rápidos y queremos siempre aparcar en la puerta», se lamenta antes de detallar el día a día de su profesión. «El tráfico ya es estresante. Y es a lo que nos enfrentamos cada día en nuestra jornada laboral. A eso se suma, en algunas ocasiones, viajeros con prisa. Lo notó tras estar muchos años como conductor. Aguantamos muchas cosas. Además, nosotros también tenemos unos tiempos que cumplir y a veces nos encontramos con coches que obstaculizan el tráfico. Eso va siempre en nuestra contra y, aunque la genta no lo sepa, también en contra de la ciudadanía porque se pueden generar atascos», apostilla el chófer, que tras una dilata trayectoria es la primera vez que sufre un percance de esta envergadura.

A pesar de que este suceso se lo encontró sin esperárselo, el conductor de la línea 8 tiene una máxima en su día a día laboral. «Siempre evitamos tener problemas con la gente y con los coches, porque no nos lleva a ningún lado. Luego son dolores de cabeza que te traes a casa. Lo único que quieres es terminar la jornada sin percances», subraya el conductor de Auvasa, que ya ha puesto denuncia contra el presunto agresor en dependencias de la Policía Nacional. «Entiendo que Auvasa hago lo mismo por los daños sufridos en el vehículo», insiste.

«No me llegó a golpear directamente. Si llega a estar la ventana bajada, no sé qué hubiera pasado...» Chófer agredido

Asimismo este chófer pocas noticias ha tenido del presunto agresor desde que le vio darse a la fuga tras golpear su ventanilla. Lo que ha leído en el periódico y lo que le ha comunicado su empresa. «Parece que venía alterado, según su testimonio, porque venía hablando con un familiar por el manos libres, además de alegar problemas personales», añade el conductor, que agradece la labor de los pasajeros al tomar fotografías de la matrícula del coche implicado. «Se portaron muy bien. Y eso que en ese momento había más de 40 personas», concluye.

Y así fue. Gracias a esa imagen, agentes de la Policía Municipal se personaron en la vivienda del propietario del coche, que precisamente reside a escasos metros del incidente. Como no contestó nadie, iniciaron una búsqueda por las inmediaciones hasta que dieron con el coche en la calle Juan Martínez Villergas, si bien en ese momento el presunto agresor llamó a emergencias para autoinculparse. Reconoció los hechos y alegó que el autobús le adelantó y casi le da.