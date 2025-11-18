El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Lugar del incidente, en la parada ubicada a la altura del número 1 de la calle Hernando de Acuña. A. Mingueza

Valladolid

El chófer de Auvasa agredido en Parquesol: «Se bajó cabreado y dio un puñetazo a la ventanilla»

El conductor, que se recupera de sus heridas en la cabeza, cara y manos, lamenta la «vida acelerada de los últimos tiempos»

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Martes, 18 de noviembre 2025, 19:31

Sigue recuperándose de las heridas. Las mismas a las que resta importancia, a pesar de ser derivado de urgencia al Hospital Río Hortega. «Me quitaron ... los cristales que se me habían incrustado en la cabeza, cara y manos, pero no he precisado de puntos de sutura». Este es el inicio del testimonio del chófer de la línea 8 de Auvasa que el pasado sábado por la tarde recibió el ataque de un hombre «alterado» a la altura de la parada del número 1 de la calle Hernando de Acuña, en el barrio de Parquesol.

