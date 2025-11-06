El cierre de Estación y Vía ya complica el tráfico en la Circular y suprime 102 aparcamientos hasta Navidad

Los operarios han tomado a primera hora de este jueves, tal y como estaba anunciado, el nexo de unión de Estación y Vía y dado ... comienzo así a mes y medio de obras en los que permanecerá cortado a la circulación el tramo completo de la primera calle, entre Padre Claret y Cistérniga, donde se han registrado las primeras retenciones y donde se sucederán en mayor medida en las horas puntas al recargar el tráfico en torno a la plaza de la Circular, por la que se está desviando a los vehículos para volver a salir por Cistérniga a Vía.

El inicio de los trabajos no ha sido sencillo debido a la presencia de numerosos coches estacionados en el tramo afectado, que alcanza también a la calle Vía hasta la intersección con Bailarín Vicente Escudero, donde la grúa ha tenido que retirar algunos vehículos para facilitar la entrada de maquinaria pesada y la colocación de la caseta de obra de una intervención, a cargo de Aquavall, en la que se va a renovar la tubería de agua potable (se sustituirá la actual de fibrocemento por otra de fundición dúctil) en el tramo completo del corredor de Estación y Vía que discurre entre Padre Claret y Bailarín Vicente Escudero. El primero, hasta Cistérniga, permanecer cerrado al tráfico hasta prácticamente Navidad (el final de las obras se anuncia para el 19 de diciembre), y en el segundo, entre esta última y Bailarín Vicente Escudero, se permitirá la circulación para continuar la marcha por Vía hacia Vadillos y Batallas.

La ruta alternativa por la Circular permitirá continuar durante los trabajos por la calle Vía hacia Vadillos a costa de los estacionamientos

Las obras, además, han supuesto la supresión temporal de las 102 plazas de aparcamiento de los dos tramos afectados (57 de zona azul en Estación y 45 disuasorias en Vía). De ahí que algunos de los coches hayan tenido que ser retirados debido, por un lado, al comienzo de los trabajos en el primer tramo de Estación y, por otro, a la necesidad de despejar la línea de estacionamientos del segundo tramo de la calle Vía para facilitar por allí el paso de vehículos procedentes de Cistérniga (toda la circulación se desvía por Padre Claret y Circular).

El Ayuntamiento, además, ha programado una segunda, y ansiada por los vecinos, intervención cuando concluyan las obras de Aquavall en el tramo de la calle Vía, entre San Isidro y Bailarín Vicente Escudero, donde se picará el lado de la acera de las viviendas para introducir las tuberías de agua potable. La zanja abierta no se cubrirá después sin más sino que se aprovechará para adoquinar ese tramo completo, de 182 metros lineales, de irregulares y agrietadas aceras de brea, según han confirmado fuentes municipales.

Ampliar Dos policías vigilan el desvío de la calle Estación hacia Padre Claret y la Circular. J. S.

De manera que el inicio de la calle Vía dirá adiós a las maltrechas aceras de brea entre los cruces de San Isidro (pasado el túnel) y Bailarín Vicente Escudero solo, eso sí, del lado de las viviendas. La brea continuará en la estrecha acera pegada al muro de la vía a expensas de una futura intervención (complicada a corto y medio plazo a cuenta del hipotético soterramiento del lecho ferroviario) y también en los tres tramos siguientes de la propia calle Vía, en este caso sí de competencia municipal, desde la intersección con la calle Príncipe hasta la salida al paseo del Cauce.

Los trabajos, de momento, se centran en comenzar a picar la calzada en el tramo final de la calle Estación, a partir de Padre Claret, para descubrir el conducto subterráneo y renovarlo. Después se hará lo propio en la partir inicial de la calle Vía, del lado de la acera de las viviendas, pero siempre dejando abierto el paso por ella desde Cistérniga a costa de los estacionamientos en una zona muy saturada en este sentido en cuando a plazas disponibles y que perderá esos más de cien aparcamiento durante las obras. Los vecinos, eso sí, podrán acceder durante toda la intervención a sus vados.

El corte a la circulación de este corredor, que coincidirá, al menos, durante la próxima semana, con el cierre también por obras de Aquavall de la calle Gamazo (su apertura se producirá como máximo el próximo 14 de noviembre), se ha producido pasadas las ocho de la mañana, cuando los operarios han colocado las vallas que indican el desvío de la circulación hacia la plaza de la Circular y dos policías municipales se han apostado en el cruce de Estación con Padre Claret para señalizar la ruta alternativa, que discurre por cuatrocientos metros lineales entre Padre Claret, Circular y Cistérniga para salir a Vía.

Allí se han producido inicialmente retenciones puntuales, que han ido a más a medida que se acercaba la hora punta de salida de los colegios (en la misma esquina del corte se encuentra el centro público San Fernando) de las dos de la tarde.

Ampliar Aceras de brea de la calle Vía que se adoquinarán cuando concluyan las obras de Aquavall. J. S.

Los operarios de Aquavall y de la subcontrata municipal de conservación de las vías públicas han colocado después, una vez despejada de coches la calzada, la caseta de obras y comenzado a picar la primera zanja en la calle Estación. Después se hará lo propio en Vía y, por último, se adoquinarán las aceras de dos metros de ancho de esta última hasta la intersección con Bailarín Vicente Escudero.

Las calles Estación y Vía vuelven así a estar en obras apenas diez meses después de que concluyeran dos largos años de obras y cortes de tráfico vinculados a las obras de construcción del doble túnel para vehículos y el paso peatonal de Estación y Panaderos (abiertos el 4 de agosto de 2023); así como del subterráneo peatonal de Padre Claret (inaugurado el 2 de julio de 2024) y de ampliación del más veterano de Labradores (reabierto por completo el 22 de enero de 2025).

El acceso a Estación desde la plaza de Colón se vio, además, afectado por los trabajos en curso, aunque ahora en la recta final, de renovación de las redes subterráneas de agua potable y saneamiento que mantienen cortada la calle Gamazo desde el pasado 9 de junio y cuya finalización está prevista para el 14 de noviembre.

El final de las nuevas obras en la unión de Estación y Vía, ya en marcha, se anuncia para el 19 de diciembre. Así que coincidirán durante los próximos días con el cierre de Gamazo siendo una de las rutas alternativas para evitarlo.