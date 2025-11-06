El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La grúa retira un coche estacionado en el tramo cortado este miércoles de la calle Estación.

La grúa retira un coche estacionado en el tramo cortado este miércoles de la calle Estación. J. Sanz

Valladolid

El cierre de Estación y Vía ya complica el tráfico en la Circular y suprime 102 aparcamientos hasta Navidad

Los trabajos de renovación de las tuberías de agua permitirán adoquinar después un amplio tramo de irregulares aceras de brea entre San Isidro y Bailarín Vicente Escudero

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:52

Los operarios han tomado a primera hora de este jueves, tal y como estaba anunciado, el nexo de unión de Estación y Vía y dado ... comienzo así a mes y medio de obras en los que permanecerá cortado a la circulación el tramo completo de la primera calle, entre Padre Claret y Cistérniga, donde se han registrado las primeras retenciones y donde se sucederán en mayor medida en las horas puntas al recargar el tráfico en torno a la plaza de la Circular, por la que se está desviando a los vehículos para volver a salir por Cistérniga a Vía.

