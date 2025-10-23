La cena que acabó con insultos racistas a una camarera en el centro de Valladolid llega a juicio

La Audiencia de Valladolid juzgará el próximo 29 de octubre a cinco personas implicadas en una pelea en un restaurante del centro de la capital, ... que se desencadenó después de que uno de ellos profiriera insultos racistas a la camarera del establecimiento hostelero. Los hechos se desencadenaron el 5 de julio de 2022, cuando dos de los cinco acusados, Jesús Ángel García y Paula Robles, se encontraban en el interior de la sidrería Los Guajes, ubicada en la Plaza Mayor.

Estas dos personas, refleja la Fiscalía de Valladolid, pidieron su consumición y dos raciones, pero debido a que presentaban síntomas de haber consumido alcohol y que inicialmente no parecía que iban a abonar la cuenta, la camarera retrasó la comanda hasta que pagaran lo que habían tomado hasta el momento. Finalmente lo hicieron, si bien en ese momento llegaron otros dos acusados (Alfonso Peña y Lourdes Gómez), amigos de los primeros.

Se sentaron todos ellos en la barra y tras serviles la primera ración, continúa la acusación pública, los cuatro comenzaron a mantener una «actitud indecorosa», discutiendo entre ellos y llamando la atención al resto de la clientela.

Todo se desencadenó con la segunda ración, la cual se retrasó en «exceso» y propició que se quejaran los comensales. Fue Alfonso Peña quien le dijo a la camarera que ya no la quería, además de tirarle el plato y empezar a gritar públicamente. «No queremos la ración, no la vamos a pagar, puta, eres una puta negra, eres una negra asquerosa, me das asco, vete a tu puto país, cuando te vea te voy a matar, me he quedado con tu cara», le señaló mientras le solicitaba una hoja de reclamaciones que llegó a cumplimentar.

La actitud de Alfonso Peña no cesó y la camarera tuvo que resguardarse en la cocina del local con la colaboración del cocinero y de Jesús Ángel García. Acto seguido, tras ser avisado por la víctima, se presentó en el local el encargado (Luis Javier Murillo), lo que derivó en una fuerte discusión entre Alfonso y Luis Javier. Y de los gritos y las palabras elevadas de tono se pasó a una pelea entre los dos. Un enfrentamiento al que se sumaron el resto de comensales, hasta que llegó la Policía y puso fin a la disputa.

Multa de 600 euros

Por todos estos hechos, la Fiscalía pide para Alfonso Peña un año y tres meses de cárcel por un delito de lesión de la dignidad por motivos discriminatorios o alternativamente a un año y cuatro meses de prisión por un delito contra la integridad moral. La petición se eleva con otro delito leve de lesiones con una petición de multa de 600 euros.

El resto de los comensales que ese día se encontraban con Alfonso se enfrenta cada uno a esa multa de 600 euros. Por su parte, la petición para el encargado del restaurante crece hasta los 2.400 euros por cuatro delitos leves de lesiones. A eso se suman cantidades por responsabilidad civil que se deberían abonar entre ellos.

Por su parte, la camarera, tras los insultos racistas, sufrió una «importante» situación de ansiedad, por lo que Alfonso Peña debería abonar 1.000 euros por los daños morales, según el escrito de calificaciones de la Fiscalía.