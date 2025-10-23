El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fachada del Palacio de Justicia de Valladolid. Carlos Espeso

La cena que acabó con insultos racistas a una camarera en el centro de Valladolid llega a juicio

El principal acusado, que espetó a la víctima «eres una puta negra asquerosa, vete a tu país», se enfrenta a más de un año de prisión por delitos contra la integridad moral

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Jueves, 23 de octubre 2025, 15:11

Comenta

La Audiencia de Valladolid juzgará el próximo 29 de octubre a cinco personas implicadas en una pelea en un restaurante del centro de la capital, ... que se desencadenó después de que uno de ellos profiriera insultos racistas a la camarera del establecimiento hostelero. Los hechos se desencadenaron el 5 de julio de 2022, cuando dos de los cinco acusados, Jesús Ángel García y Paula Robles, se encontraban en el interior de la sidrería Los Guajes, ubicada en la Plaza Mayor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El vallisoletano Antonio Pelayo, acusado de agresión sexual a un periodista en Roma
  2. 2

    La Policía controlará que los dueños lleven agua jabonosa para fregar «45 millones» de meadas de perro anuales
  3. 3

    Muere una joven de 26 años tras precipitarse de un cuarto piso en Huerta del Rey
  4. 4 Muere José María Ayala, delegado de ABC en Castilla y León
  5. 5 Stella Banderas muestra los detalles de su vestido de novia
  6. 6

    La Policía disuelve una doble pelea entre «primos» en Barrio España
  7. 7

    La autopsia confirma la muerte accidental por ahogamiento del hombre hallado en el Canal de Rioseco
  8. 8 EuroMillones deja un importante premio en un barrio de Valladolid
  9. 9 Se asusta por una araña y choca contra un coche y tres motocicletas
  10. 10

    La apertura de sus callejuelas devuelve la vida al cuartel de Farnesio un cuarto de siglo después de su clausura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La cena que acabó con insultos racistas a una camarera en el centro de Valladolid llega a juicio

La cena que acabó con insultos racistas a una camarera en el centro de Valladolid llega a juicio