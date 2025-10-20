El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La Plataforma en defensa de la Salud y Sanidad Pública de Palencia, este lunes. El Norte

Una sentencia obligará a la Junta a devolver 13 millones a personas mayores y dependientes por copagos indebidos

La Plataforma en Defensa de la Salud y Sanidad Pública de Palencia denuncia que la admnistración regional «ha querido esconder esta resolución que afecta a 12.800 personas en Palencia»

Esther Bengoechea

Esther Bengoechea

Lunes, 20 de octubre 2025, 23:09

La Plataforma en Defensa de la Salud y Sanidad Pública de Palencia ha señalado que existe una «sentencia firme y silenciada» del Tribunal Superior de ... Justicia, que se dará a conocer este miércoles 22, que declara la nulidad del copago impuesto por la Junta de Castilla y León. La plataforma recuerda que se estipuló, mediante el decreto 70/2011, un precio público a pagar por las personas mayores o discapacitadas psicofísicas o sensoriales para acceder como usuarios a algunos servicios, residencias públicas o concertadas, viviendas, centros ocupacionales o de día. «Se trata de una tasa por un servicio esencial, que implica la eliminación absoluta de cualquier cobro a personas mayores o a personas discapacitadas», advirtió este lunes Antonio Herreros, miembro de la Plataforma.

