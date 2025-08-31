Pintadas nazis, homófobas, racistas y contra Pedro Sánchez en la sede del PSOE en Arenas de San Pedro

El Norte Valladolid Domingo, 31 de agosto 2025, 19:08 Comenta Compartir

La Casa del Pueblo de Arenas de San Pedro (Ávila) ha amanecido este domingo con pintadas con simbología nazi, mensajes de ocio contra inmigrantes y el colectivo LGTBIQ+, así como contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «El odio, la violencia y la intolerancia nunca tendrán cabida en una democracia que tanto costó construir», ha valorado el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, a través de su perfil de la red social X, antes Twitter, donde condenó «con firmeza» este hecho.

No es la primera pintada o daños en una sede socialistas en Castilla y León. Las del partido en Ponferrada, León, Burgos o Palencia también han sufrido vandalización en estos últimos meses. O en Laguna de Duero.

A su juicio, estos mensajes «no son una anécdota», sino «expresiones de odio que buscan intimidar, dividir y romper la convivencia».

Martínez reconoció la figura del secretario general del PSOE en el municipio, Felipe Lozano, quien ya ha interpuesto la correspondiente denuncia, así como a los compañeros y compañeras de Arenas de San Pedro «por su firmeza»: «Ni el miedo ni las amenazas nos harán callar. Seguiremos defendiendo la igualdad, la libertad y los derechos de todas las personas».

En este sentido, Carlos Martínez ha exigido al alcalde de Arenas de San Pedro, Juan Carlos Sánchez (PP), una «condena clara y sin matices», pues la «tibieza o el silencio solo alimentan a quienes pretenden traer de vuelta lo peor de nuestro pasado». «En Castilla y León y en toda España, los socialistas seguiremos defendiendo la democracia y los derechos humanos. Porque frente al odio, nuestra respuesta siempre será más democracia, más igualdad y más justicia social», sentenció Martínez.