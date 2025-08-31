Pintadas nazis, homófobas, racistas y contra Pedro Sánchez en la sede del PSOE en Arenas de San Pedro
La Casa del Pueblo de la localidad abulense amaneció este domingo vandalizada, hecho que ha sido denunciado ante la Guardia Civil
Domingo, 31 de agosto 2025, 19:08
La Casa del Pueblo de Arenas de San Pedro (Ávila) ha amanecido este domingo con pintadas con simbología nazi, mensajes de ocio contra inmigrantes y el colectivo LGTBIQ+, así como contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «El odio, la violencia y la intolerancia nunca tendrán cabida en una democracia que tanto costó construir», ha valorado el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, a través de su perfil de la red social X, antes Twitter, donde condenó «con firmeza» este hecho.
No es la primera pintada o daños en una sede socialistas en Castilla y León. Las del partido en Ponferrada, León, Burgos o Palencia también han sufrido vandalización en estos últimos meses. O en Laguna de Duero.
A su juicio, estos mensajes «no son una anécdota», sino «expresiones de odio que buscan intimidar, dividir y romper la convivencia».
Martínez reconoció la figura del secretario general del PSOE en el municipio, Felipe Lozano, quien ya ha interpuesto la correspondiente denuncia, así como a los compañeros y compañeras de Arenas de San Pedro «por su firmeza»: «Ni el miedo ni las amenazas nos harán callar. Seguiremos defendiendo la igualdad, la libertad y los derechos de todas las personas».
🔴 Condenamos con firmeza los actos vandálicos contra la Casa del Pueblo de Arenas de San Pedro @PSOEARENASDESA1 @PSOEdeAvila @PSOE @PSOE_CyL— Carlos Martínez Mínguez / ❤️ (@cmmsoria) August 31, 2025
El odio, la violencia y la intolerancia nunca tendrán cabida en una democracia que tanto costó construir.
🧵 Abro hilo. pic.twitter.com/jjfgUFdYnm
En este sentido, Carlos Martínez ha exigido al alcalde de Arenas de San Pedro, Juan Carlos Sánchez (PP), una «condena clara y sin matices», pues la «tibieza o el silencio solo alimentan a quienes pretenden traer de vuelta lo peor de nuestro pasado». «En Castilla y León y en toda España, los socialistas seguiremos defendiendo la democracia y los derechos humanos. Porque frente al odio, nuestra respuesta siempre será más democracia, más igualdad y más justicia social», sentenció Martínez.
