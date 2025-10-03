El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El banquillo de los acusados, en la sesión del pasado jueves. Carlos Espeso

Tribunales en Valladolid

Los acusados de vender una tierra contaminada se desligan de los residuos encontrados: «Todo lo vendíamos»

La Fiscalía ha elevado a definitiva su petición de cuatro años y cuatro meses de cárcel para cada uno de los tres hermanos por un delito contra el medio ambiente y otro de estafa

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Viernes, 3 de octubre 2025, 16:53

Comenta

«Asumí el negocio cuando falleció mi padre, era el único medio de vida que teníamos». José María C. S., el mayor de los tres ... hermanos acusados de vender una tierra contaminada en una planta de gestión de residuos que funcionó sin autorización ambiental para su tratamiento entre 2006 y 2018, ha asegurado desconocer la procedencia de los bidones y restos enterrados que afloraron tras las excavaciones de las denunciantes y el análisis del Seprona. Descargando de toda responsabilidad a sus hermanos al ser el gerente del negocio familiar, ha afirmado que «jamás» se le habría ocurrido hacer algo así y que no se explica cómo pudieron aparecer allí, ya que ha negado que obtuvieran paval y otros residuos contaminantes que precisaran de un tratamiento específico para su desecho.

