Un trabajador de la planta de residuos reconoce presiones para no hablar sobre el material enterrado

El juicio por la venta de unos terrenos contaminados cuya denuncia por estafa sacó a relucir la actividad de una planta de gestión de residuos ... que estuvo operando entre 2006 y 2018 sin autorización ambiental, según el escrito de Fiscalía, se ha reanudado este martes en la Audiencia Provincial de Valladolid tras la retirada de la acusación particular, que ha alcanzado un pacto en torno a la responsabilidad civil solicitada inicialmente, por la que pedía cuatro millones de indemnización para la limpieza de los terrenos y 20.000 euros de multa.

Lo ha hecho con las testificales de las dos afectadas por la compraventa, que han renunciado a realizar nuevas reclamaciones en el trámite que prosigue con la acusación del ministerio público. Así como con testimonio de tres trabajadores y ex trabajadores de la planta de gestión de residuos familiar, que desarrolló su actividad en los terrenos contaminados, ubicados en el término municipal de Renedo de Esgueva, hasta 2018. Dos de ellos a propuesta de la Fiscalía, que ha tratado de probar la responsabilidad de los acusados, al frente de la empresa familiar desde 2006 tras el fallecimiento del padre, sobre los residuos encontrados en el subsuelo, entre ellos dos bidones con material metálico que afloraron tras la excavación realizada por las denunciantes y que motivó la denuncia ante el Seprona.

Una acción que las defensas han utilizado para sembrar la duda sobre la propiedad de los hallazgos encontrados, pues las primeras indagaciones se llevaron a cabo sin la presencia de los agentes. Sobre este aspecto la denunciante, que ha declarado en calidad de testigo, ha explicado que pese a que sí tenían conocimiento de que anteriormente había allí «una empresa dedicada a chatarras», desconocían la contaminación existente, que llegó a sus oídos tras haber formalizado la compraventa.

«Nos llegaron comentarios de vecinos que sí sabían la escoria que tenían allí enterrada», ha precisado. Fue a raíz de estos rumores cuando decidieron meter al excavadora, comenzando a aflorar un agua que «olía mucho a amoníaco». Ofreciendo a los acusados con posterioridad, una vez interpuesta la denuncia, estar presentes en las catas que hizo el Seprona, algo que declinaron.

«Me decían mis jefes que no dijera nada de lo que había allí enterrado»

«Todos mis sueños se desvanecieron», ha lamentado sobre el proyecto para montar un centro de hípica que motivó la transacción, ya que, como ha precisado a preguntas de los abogados, que han defendido el uso de la parcela contaminada, solo han podido emplear una parte del terreno. Sacando a los caballos de forma momentánea a la zona trasera, donde «no sale ni maleza» cuando tienen que limpiar las cuadras.

Precísamente uno de los vecinos a los que consultaron sobre la situación del terreno tras empezar a tener sospechas fue uno de los empleados de la planta, actualmente de baja han precisado los letrados, citados por la Fiscalía. «Fue un día que iba paseando con el perro y me preguntaron al haber trabajado allí, les dije que era tierra inherte», ha explicado sobre la conversación mantenida, precisando ante las defensas que el conocimiento que tenía de esos residuos fue a posteriori, cuando estas se lo enseñaron.

Sin sanciones ni cierre

Sin embargo, ha terminado por reconocer presiones por parte de los empleadores, a raíz de una conversación de Instagram con otro empleado que ha leido en sala la fiscal y que se produjo en el contexto de la investigación iniciada por el Seprona tras la denuncia en noviembre de 2021. «Me decían mis jefes que no dijera nada de lo que había allí enterrado», ha asegurado, tras conceder que era uno de los interlocutores de la conversación en la que se hablaba de que el jefe haría «la vida imposible» a quienes hubieran hablado hasta que se fueran de la empresa. Mientras que los dos antiguos trabajadores han negado nuevamente tener conocimiento de cualquier irregularidad con respecto a los residuos hallados en el subsuelo.

Las testificales han finalizado con las declaraciones de los guardias civiles del Seprona, que han explicado cómo se realizó la toma de muestras con la que se determinó la toxicidad del terreno, después de que las defensas hayan puesto en duda el procedimiento, pues no se hizo conforme al protocolo de la Junta. A este respecto, los agentes han reconocido también no tener constancia de ningún expediente sancionador de la administración ni haber sido comisionados para poner fin a la actividad, pese a la denegación de la autorización ambiental en 2006, tratando los letrados probar con ello que la actividad de la planta era legal.

El juicio finalizará este viernes con la declaración de los acusados, José María C. S., Francisco Javier. C. S. y María De la Flor C. S, que se enfrentan en su conjunto a penas de 13 años y dos meses de cárcel, 21.600 euros de multa y dos años de inhabilitación especial para cada uno de ellos en el oficio de ejercicios relacionados con el tratamiento de residuos.