Urgente «En la época de ETA, la prioridad era hacer el periódico todos los días pero, sobre todo, sobrevivir y resistir»
El banquillo de los acusados, durante la segunda vista del juicio oral por la venta de unos terrenos contaminados. Carlos Espeso
Valladolid

Un trabajador de la planta de residuos reconoce presiones para no hablar sobre el material enterrado

Las denunciantes alegan que inspeccionaron la tierra tras llegarles comentarios sobre la «escoria» que había bajo el suelo cuando ya habían formalizado la compraventa

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Jueves, 2 de octubre 2025, 14:40

Comenta

El juicio por la venta de unos terrenos contaminados cuya denuncia por estafa sacó a relucir la actividad de una planta de gestión de residuos ... que estuvo operando entre 2006 y 2018 sin autorización ambiental, según el escrito de Fiscalía, se ha reanudado este martes en la Audiencia Provincial de Valladolid tras la retirada de la acusación particular, que ha alcanzado un pacto en torno a la responsabilidad civil solicitada inicialmente, por la que pedía cuatro millones de indemnización para la limpieza de los terrenos y 20.000 euros de multa.

