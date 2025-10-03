Justicia reforzará los juzgados de violencia sobre la mujer de Valladolid, Palencia y León El ministro Bolaños celebra la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia que permite cumplir con el Convenio de Estambul

El Norte Valladolid Viernes, 3 de octubre 2025, 21:08 Comenta Compartir

El Gobierno, con motivo de la entrada en vigor ayer de la Ley de Eficiencia, mediante la que todas las materias relacionadas con la violencia sobre la mujer se tratarán en dicha sección, ha creado en Castilla y León dos nuevas secciones especializadas sobre la mujer que entrarán en funcionamiento en enero en Valladolid y en León. Hasta entonces, ha reforzado otros dos juzgados de violencia sobre la mujer en Palencia y León, para lo que el Ministerio de Justicia ya ha autorizado la partida presupuestaria correspondiente. Además, de los 41 tribunales de instancia que habrá en toda Castilla y León, 31 ya están funcionando «sin ninguna eficiencia reseñable», informa Ical.

Así lo trasladó este viernes el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, con motivo de la entrada en vigor de esta ley que permite cumplir, «con más de 14 años de retraso», con el Convenio de Estambul, de forma que «a partir de ahora las mujeres que sufran violencia verán cómo todas sus causas judiciales se juzgan por jueces especializados, formados en detalle en materias que tienen que ver con la violencia sobre la mujer en unos tribunales de instancia con sensibilidad».