El nuevo carril bici por el interior del parque. En el círculo, Jesús Julio Carnero. Alberto Mingueza
Valladolid

Carnero afirma que el fallo del Supremo no tendrá repercusión al aplicarse ya una nueva ordenanza de movilidad

El PSOE pide que se repare el daño causado con el desmantelamiento carriles bici y la supresión de vías reservadas al transporte público

E. N.

E. N.

Valladolid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 14:32

Comenta

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha asegurado este miércoles que el fallo del Supremo que confirma la anulación de la ordenanza que ... suprimió determinados carriles de uso restringido en la ciudad no tendrá ninguna repercusión al haberse aporbado «una nueva regulación». «Jurídicamente esa cuestión está superada; políticamente, también está lógicamente superada porque tenemos un nuevo escenario en el Ayuntamiento de Valladolid y ese es el marco es donde nos estamos moviendo», ha señalado el máximo responsable municipal.

