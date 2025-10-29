Carnero afirma que el fallo del Supremo no tendrá repercusión al aplicarse ya una nueva ordenanza de movilidad

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha asegurado este miércoles que el fallo del Supremo que confirma la anulación de la ordenanza que ... suprimió determinados carriles de uso restringido en la ciudad no tendrá ninguna repercusión al haberse aporbado «una nueva regulación». «Jurídicamente esa cuestión está superada; políticamente, también está lógicamente superada porque tenemos un nuevo escenario en el Ayuntamiento de Valladolid y ese es el marco es donde nos estamos moviendo», ha señalado el máximo responsable municipal.

En ejecución de esa ordenanza, el Consistorio eliminos carriles bus de avenida Gloria Fuertes, puente del Poniente, plaza de la Universidad, López Gómez, puente de Isabel la Católica y avenida de Miguel Ángel Blanco, y, desmanteló ilegalmente los carriles bici de la avenida de Gijón y, más recientemente, el del Paseo de Isabel la Católica para sustituirlo por otro que discurre por el interior del parque.

Carnero considera que el fallo del Supremo no tendrá ningún efecto sobre esta última obra. «¿Alguien puede pensar que en Isabel la Católica en estos momentos produzca algún tipo de contaminación?; todo lo contrario. Los vehículos van más rápido, más seguros y pasan los mismos. Y, además, lo que sí que es importante es que tenemos un mayor tránsito de usuarios de bicicletas y patinetes, creo que es una decisión muy acertada y de la cual todos los vallisoletanos están satisfechos», afirma.

Por su parte, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento exige al equipo de Gobierno que rectifique de inmediato su política de Movilidad y repare el daño causado con el desmantelamiento del carril bici del Paseo de Isabel la Católica y la supresión de carriles reservados al transporte público después de que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo haya inadmitido a trámite el recurso de casación presentado por el equipo de Gobierno.

«No hay excusas: la ciudad necesita seguridad jurídica, rigor técnico y decisiones coherentes con el interés general, no atajos ni improvisaciones», señala el concejal socialista Luis Vélez haciéndose eco del fallo propiciado por la denuncia presentada en su día por Ecologistas en Acción.

Según este pronunciamiento se ha constatado que el Gobierno municipal optó por acudir al Tribunal Supremo «sin sustento jurídico sólido, con el propósito de aplazar la ejecución de una resolución que, de haber sido acatada, habría evitado el levantamiento del carril bici en Isabel la Católica». «Aquella intervención, ejecutada por la Concejalía de Movilidad el pasado mes de junio, fue luego apuntalada con una nueva ordenanza diseñada para legitimar a posteriori hechos consumados. Este modo de proceder ha provocado un retroceso evidente en la movilidad sostenible de Valladolid», explica Luis Vélez.

El PSOE recuerda que, desde el primer momento, presentó alegaciones y propuestas fundamentadas en criterios técnicos y en la experiencia de las ciudades europeas que lideran la transición hacia una movilidad limpia y segura. «Defendimos la priorización del bus y la bicicleta como herramientas eficaces para reducir atascos; la protección de los usuarios vulnerables -peatones y ciclistas- mediante trazados seguros y velocidades moderadas; la mejora de la calidad del aire y de la salud pública; y la necesidad de informes preceptivos de movilidad, seguridad vial y transporte público (incluido AUVASA), así como procesos reales de participación ciudadana antes de tocar ejes estratégicos como Poniente, Rinconada, Cebadería, Especería, Fuente Dorada, Cánovas del Castillo, Fray Luis de León, Plaza de España, Miguel Íscar, Plaza de Zorrilla, María de Molina, Doctrinos o el propio Paseo de Isabel la Católica», recuerda Vélez.

Para el PSOE se ha actuado «con irresponsabilidad e ilegalidad, despilfarro de recursos públicos y perjuicio a toda la ciudad: peatones, ciclistas y usuarios del transporte público», abunda el edil.

El PSOE reclama la restitución inmediata del carril bici del Paseo de Isabel la Católica y la recuperación de los carriles bus eliminados; la emisión y publicación de los informes técnicos que avalen cualquier modificación sustancial del viario. «Hizo a las bravas una ordenanza, que ya le advertimos que era ilegal, pero tiró para adelante, como es marca de la casa», recalcó Pedro Herrero. Otro varapalo judicial más, unido a otros, como la sentencia del «alcalde B». Carnero presume de que Valladolid está trabajando para ser ciudad climáticamente neutra en 2030 y todo lo que hace va en la senda contraria; no tiene ni pies ni cabeza», concluye Herrero.