Biki: récord de ciclistas, 200 usuarios del alfoz y nueva estación en el Río Hortega

Se aprecian en la calle. Más las de color verde esmeralda que las naranjas, pero todas han pasado a formar parte del paisaje habitual de ... la circulación en la ciudad. La bicicletas de Biki, el servicio municipal de préstamo, apunta a récord de usuarios este 2025 y se consolida como un medio de transporte alternativo para muchos, jóvenes y no tanto, que las utilizan para sus desplazamientos diarios.

Si en febrero de 2023, cuando se estrenó la marca impulsada por el anterior gobierno municipal, los usuarios eran 5.331, este pasado mes de julio han alcanzado los 11.224, según los datos facilitados por el gerente de Auvasa, Eduardo Cabanillas. Y subiendo. Se espera que en septiembre se llegue a los 11.500. La tendencia al alza ha sido imparable desde la puesta en marcha de esta prestación en el número de ciclistas y en los usos, según reflejan las estadísticas facilitadas por el Consistorio.

Con una característica ya muy clara. Ellos las prefieren eléctricas. Las cifras así lo avalan. De los 65.182 viajes registrados este pasado mes de julio, 55.487 se han hecho con vehículos asistidos con batería (las verdes) y 9.695 con mecánicas, las de color naranja. El 85% de los ciclistas urbanos que tiran de este medio de transporte prefieren la comodidad que les da contar con ese respaldo de pedaleo asistido a pesar de que se trata de una ciudad llana, excepto contadas excepciones, como el barrio de Parquesol.

«La valoración de los últimos datos es muy positiva, porque los usuarios están respondiendo; ya tenemos claro que la preferencia es la de la bicicleta eléctrica; al principio no disponíamos de material suficiente, pero ya todas las compras previstas serán de este modelo», anuncia Cabanillas. Así, cuando las mecánicas ahora en servicio agoten su vida útil -unos doce años- se sustituirán por eléctricas para que toda la flota sea de este modelo.

Destaca el gerente de Auvasa el importante paso que ha dado Biki durante el presente ejercicio al saltar las fronteras del término municipal. El estreno el pasado 15 de abril de dos estaciones con 22 bicicletas eléctricas en Santovenia de Pisuerga y otros dos puntos de retirada en La Cistérniga en julio ha sumado socios.

A principios de agosto eran ya «200 personas» de estas localidades las que utilizaban el servicio para sus desplazamientos a la capital. En 15 ó 20 minutos este medio de transporte les permite llegar a Valladolid con una gran autonomía en sus desplazamientos. Está previsto que antes de final de año Zaratán, que se conectará con la ciudad con un carril bici en ejecución, se sume con otros dos puntos para 22 ciclos eléctricos.

El incremento constante de la demanda y las peticiones de los usuarios llevarán también a reforzar la presencia de Biki en la ciudad. Importante será la implantación de esta prestación en Hospital Río Hortega antes de final de año mientras que Auvasa baraja dos nuevas instalaciones en barrios que ahora no cuentan con el servicio. Está por decidir si será en la zona de Puente Jardín, al que ahora se ha sumado todo el ámbito residencial que se levanta en la avenida de Burgos, o en el nuevo desarrollo de Arcas Reales, cuyo crecimiento en el número de vecinos con la construcción de nuevas viviendas es también relevante.

Entre los proyectos en marcha, se incluye la renovación de estación móvil que si sitúa en el estadio José Zorrilla cuando se celebra un partido o un evento. Contará con un diseño nuevo para visualizar el servicio BIKI y se utilizará, cuando no haya partido, en otras citas en las que se espere afluencia de público.

Con la incorporación de las estaciones ubicadas en Santovenia y La Cistérniga, el servicio público pasa a tener 102 estaciones y 905 bicicletas de las cuales el 50% son eléctricas. Son los anclajes de la estación de trenes, Poniente y Paseo de Zorrilla (El Corte inglés), por este orden, los que registran más usos. El viaje medio habitual con Biki se sitúa de media en 13,6 minutos y, de momento, son más hombres que mujeres los que usan este medio de transporte, el 78% frente al 22%.

Con un coste anual de 920.000 euros para su mantenimiento y unos ingresos de unos 400.000, el déficit que genera está prestación se sostiene ahora con los ingresos que genera el aparcamiento remunicipalizado de Plaza Mayor, según confirma el gerente de Auvasa.

El Ayuntamiento espera la aprobación de la nueva ordenanza ciclista en octubre para poner en marcha dos nuevos modelos de bicicletas. Las 'CargoBIKI', destinadas al transporte de niños de una forma cómoda y segura y que cuentan con un espacio delantero para poder llevar bultos, la compra o incluso la mascota. Este modelo también quiere implantarse en la distribución de mercancías de última milla. El Ayuntamiento ya tiene previsto un espacio ciclologístico en la céntrica calle Arribas para dar cabida a este servicio. El espacio contará con un aparcamiento para estos vehículos, una zona de almacén para depositar mercancías y taquillas automatizadas para profesionales de esta modalidad de transporte.

Pendientes de la nueva norma municipal también están las bicicletas adaptadas a personas con movilidad reducida o algún tipo de discapacidad. En esta modalidad también se incorporan unos vehículos eléctricos para personas con movilidad reducida pero que tienen autonomía para dirigir el vehículo.