El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bicicletas en la estación de Biki situada en la calle Real de Burgos. Rodrigo Jiménez

Valladolid

Biki: récord de ciclistas, 200 usuarios del alfoz y nueva estación en el Río Hortega

El Ayuntamiento anuncia que la renovación de la flota se hará solo con modelos eléctricos, el preferido por los habituales de este servicio público

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Sábado, 16 de agosto 2025, 19:12

Se aprecian en la calle. Más las de color verde esmeralda que las naranjas, pero todas han pasado a formar parte del paisaje habitual de ... la circulación en la ciudad. La bicicletas de Biki, el servicio municipal de préstamo, apunta a récord de usuarios este 2025 y se consolida como un medio de transporte alternativo para muchos, jóvenes y no tanto, que las utilizan para sus desplazamientos diarios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los vecinos de Palacios del Sil contra Feijóo y Mañueco: «Valientes, id ahora a la Valduerna»
  2. 2

    Encuentran sin vida al vecino desaparecido hace una semana en Camporredondo
  3. 3

    «No teníamos pensado comprar una casa, pero vimos el anuncio y en una semana era nuestra»
  4. 4 Listado completo de los incendios activos en Castilla y León este sábado
  5. 5 El Payo y Cerezal de Puertas evacuados por los incendios de Salamanca
  6. 6 Búscate en nuestras cien fotos de la grada del Real Valladolid-Ceuta
  7. 7 Sofocan un incendio a un kilómetro del centro comercial Río Shopping
  8. 8

    Corneada una mujer en la zona pélvica durante la primera capea de Peñafiel
  9. 9

    Herido grave un ganadero durante el encierro de Tudela de Duero
  10. 10

    Estreno plácido de la Era Almada en Zorrilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Biki: récord de ciclistas, 200 usuarios del alfoz y nueva estación en el Río Hortega

Biki: récord de ciclistas, 200 usuarios del alfoz y nueva estación en el Río Hortega