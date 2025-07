La Asamblea Ciclista presenta alegaciones a la nueva ordenanza de bicis y patinetes eléctricos

El Norte Valladolid Lunes, 21 de julio 2025, 10:32 Comenta Compartir

La Asamblea Ciclista de Valladolid ha presentado alegaciones a la nueva ordenanza ciclista al considerar que tiene una «excesiva regulación, una redacción confusa y contradictoria y una falta de claridad que generan inseguridad para los usuarios de bicicletas y vehículos de movilidad personal (VMP)».

A través de un comunicado, el colectivo critica que «numerosos artículos repiten normas ya recogidas en legislación estatal (DGT), se contradicen entre sí o introducen conceptos indefinidos como 'calle peatonal comercial' o 'velocidad anormalmente reducida', sin explicar su alcance ni aplicación». Esta «ambigüedad», como lo califican, alude asimismo a «cuestiones clave como la circulación por zonas peatonales, donde no se aclara si parques, caminos de tierra o zonas pavimentadas forman parte de esas áreas o no».

«La falta de definiciones claras provoca que los usuarios no sepan dónde pueden o no circular, lo que genera riesgo de sanciones arbitrarias. Por ejemplo, un ciclista que atraviese un parque pavimentado o una calle señalizada como peatonal podría enfrentarse a una multa sin que haya una base legal clara para ello», lamentan desde Asciva, al tiempo que inciden en que «esta inseguridad jurídica es especialmente grave en un texto normativo que debería aportar claridad, no confusión».

Además, consideran que uno de los «principales problemas» que se recogen en la nueva norma es la «imposición del uso de prendas reflectantes horario nocturno, que creará grandes complicaciones para la operación de Biki o imposibilitará su uso tras el ocaso». No obstante, hacen hincapié en que estas exigencias «ya están contempladas por el Reglamento General de Circulación, y que cualquier nueva imposición municipal requiere un informe técnico de justificación que no se ha aportado».

«Exigencias inasumibles»

Por otra parte, la Asamblea Ciclista de Valladolid denuncia la «falta de definiciones claras» en lo relativo a cómo y cúando se puede circular en bicicleta por zonas peatonales. «La regulación dispersa da pie a interpretaciones arbitrarias, con el riesgo de que se restrinja injustificadamente el uso de la bicicleta incluso en espacios compartidos como calles de plataforma única», subraya la organización, al tiempo que reclama «una reorganización completa de estas secciones de la nueva ordenanza apoyada en criterios técnicos y señales de convivencia reconocidas».

Por último, Asciva asegura que la normativa «impone exigencias inasumibles a quienes usen bicicletas o VMP con fines profesionales o de ocio». «Desde chalecos y seguros obligatorios hasta licencias municipales. Estas medidas son discriminatorias, legalmente cuestionables y contrarias al objetivo declarado de fomentar la movilidad sostenible», añade, mientras remarca el «desequilibrio preocupante en la regulación de los carriles reservados para bicicletas o transporte público». «Mientras que su implantación se supedita a largos procesos administrativos, su supresión puede realizarse simplemente por decreto; un mecanismo que favorece decisiones arbitrarias y dificulta la consolidación de infraestructuras sostenibles», sentencia Asciva en el comunicado.

Ayuntamiento de Valladolid