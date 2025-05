El PSOE critica la ordenanza ciclista por estar enfocada a «restringir» el uso de la bici y «sancionar»

El Norte Valladolid Viernes, 16 de mayo 2025, 17:10 Comenta Compartir

Una ronda de reuniones y contactos con los diferentes colectivos ciclistas, vecinales y sociales para recoger sus propuestas y mejorar la regulación del uso de la bicicleta y de la movilidad por carriles especiales. Esta es la acción que desarrollará los próximos días el PSOE municipal, que recuerda el varapalo judicial al equipo de gobierno PP-Vox como detonante de la nueva normativa. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declaró nula de pleno derecho la Ordenanza Municipal sobre los carriles de uso restringido en la ciudad, aprobada el 30 de octubre de 2023 en Pleno solo con los votos de PP y Vox y que afecta a los carriles para autobuses, taxis y ciclistas.

«La ordenanza, que está motivada en esta sentencia contraria a Carnero, necesita una revisión a fondo. Más allá de ajustar algunos artículos, lo importante es cambiar el enfoque; no se trata de restringir y prohibir, sino de proteger, facilitar y fomentar el uso cotidiano de la bicicleta en Valladolid», explica Luis Vélez.

El Grupo Municipal Socialista se ha abstenido en la Comisión de Movilidad, con la esperanza de que el grupo de gobierno PP-Vox escuche y atienda a los grupos municipales y a todos los colectivos de la ciudad para mejorar el texto inicial.

La nueva ordenanza sobre el uso de la bicicleta presenta, a juicio de los socialistas, «carencias importantes» que van en contra de su objetivo: fomentar una movilidad sostenible, segura e inclusiva. Entre ellas, destacanla excesiva complejidad normativa. «La ordenanza es farragosa, demasiado técnica y difícil de interpretar, contiene un exceso de artículos, apartados y excepciones que dificultan su comprensión por parte de la ciudadanía, generando confusión más que seguridad», consideran.

Para el PSOE algunas disposiciones se duplican en distintos artículos (como la prioridad peatonal o la necesidad de desmontar), y se utilizan expresiones ambiguas como «alta densidad peatonal» o «espacio suficiente», que dejan demasiado margen a la interpretación. «Esto puede dar lugar a sanciones arbitrarias y a inseguridad jurídica», destacan.

Para este grupo municioal, la norma parece concebida «como si en Valladolid hubiera una red ciclista continua y segura, cuando en muchas zonas de la ciudad no hay infraestructura adecuada». Además, consideran que la ordenanza pone el énfasis en lo que no se puede hacer, pero no ofrece medidas para educar, promover o facilitar el uso seguro de la bicicleta. «No contempla acciones pedagógicas ni refleja una estrategia clara de impulso a la movilidad activa y sostenible», apuntan.

El concejal de Tráfico ha realizado declaraciones públicas en las que ha dicho que la previsión es aprobar esta Ordenanza definitivamente a finales de este año 2025 o comienzos del próximo 2026. «Mientras tanto, las bicis de carga y bicis adaptadas, gestionadas por Auvasa a través de BIKI, y que han contado con financiación de los Fondos Europeos Next Generation, que fueron presentadas por el alcalde el 20 de septiembre de 2024, hace ya ocho meses, siguen guardadas en el almacén», critican

«El grupo de gobierno PP-Vox no tiene prisa, pero mientras la ciudadanía paga las ilegalidades cometidas por este gobierno municipal, la indolencia y el descontrol. Son incapaces de tener más celeridad en la tramitación de la normativa», según explica Luis Vélez.

Recuerdan que la sentencia declaró la nulidad de la ordenanza por razones de forma, específicamente por no determinar directamente el destino de los carriles restringidos que regula. El revés judicial obliga al Ayuntamiento de Valladolid a aprobar una nueva ordenanza que trate de resolver la eliminación provocada por el gobierno municipal de determinados carriles bus taxi y carriles bici en la ciudad.