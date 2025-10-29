El Supremo confirma la anulación de la ordenanza que suprimió carriles bus y bici en Valladolid El alto tribunal inadmite el recurso presentado por el Ayuntamiento y Ecologistas pide la restitución de la calzada para vehículos de dos ruedas en Isabel la Católica

El Norte Valladolid Miércoles, 29 de octubre 2025, 10:14 Comenta Compartir

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Valladolid contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que anuló la ordenanza municipal de 2023 para establecer determinados carriles de uso restringido en la ciudad de Valladolid.

El Tribunal Supremo confirma, por providencia, así la sentencia de noviembre de 2024 del TSJCyL, que declara que la ordenanza infringió la Ley sobre Tráfico «al limitarse en la forma que se hace la posibilidad de los interesados en la utilización de las vías públicas, sin indicarse a quienes afecta la restricción y cómo va a hacerse, sin que sea admisible una normativa con tal falta de determinación que deje en manos de quien no puede emanar la limitación de las vías públicas, su establecimiento».

Con fundamento en su sentencia de 2022, a instancias en aquel momento del Grupo Municipal Popular, el TSJCyL concluyó que «la exigüidad de la disposición la hace inviable jurídicamente hablando, en cuanto se convierte, en realidad, en una norma de reenvío y no cumple las finalidades para las que está prevista», declarando la nulidad de la ordenanza municipal, que ahora ha confirmado el Tribunal Supremo, con una nueva condena en costas al Ayuntamiento.

En ejecución de esa ordenanza, el Ayuntamiento de Valladolid suprimió los carriles bus de avenida Gloria Fuertes, Puente del Poniente, Plaza de la Universidad, Ccalle López Gómez, Puente de Isabel la Católica y avenida de Miguel Ángel Blanco, y, según la organización ecologista, «desmanteló ilegalmente» los carriles bici de la avenida de Gijón y, más recientemente, del Paseo de Isabel la Católica.

Ecologistas en Acción criticó la «maniobra torticera» del Ayuntamiento de Valladolid de recurrir «sin fundamento alguno» ante el Tribunal Supremo para demorar la ejecución de un pronunciamiento judicial que habría evitado el desmantelamiento del carril bici del Paseo de Isabel la Católica, perpetrado por la Concejalía de Movilidad el pasado mes de junio y recientemente ratificado en fraude de ley mediante la nueva ordenanza reguladora de la movilidad por carriles especiales.

«Peligro para su seguridad»

Por ello, la asociación pidió este miércoles al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, que restituya este carril bici en el trazado establecido por el Plan General de Ordenación Urbana y el Plan Integral de Movilidad Sostenible y Segura de Valladolid. Algo que pasa por recuperar el reparto equitativo del espacio público del paseo entre peatones, bicicletas y vehículos de motor, para «no seguir perjudicando a los cientos de ciclistas que siguen usando diariamente esta vía, con peligro para su seguridad».

«Ello sin perjuicio de que se mantenga el actual carril bici de ocio de los parques de las Moreras y la Rosaleda y de la recuperación del carril bici de la avenida de Gijón y de los carriles bus suprimidos por el equipo de Gobierno del PP y Vox contra la jurisprudencia que él mismo provocó», añadió en un comunicado recogido por Ical.

Temas

Ayuntamiento de Valladolid