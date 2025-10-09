El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Increpan a los activistas del encierro por Gaza entre saludos fascistas y vivas a Franco
Un usuario de patinete circula por el Puente Mayor. Alberto Mingueza

Valladolid

La nueva ordenanza ciclista y de patinetes no conllevará multas hasta enero

La norma obliga a los usuarios de los vehículos de movilidad personal eléctricos a tener una edad mínima de 16 años, llevar casco y contar con un seguro

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Jueves, 9 de octubre 2025, 14:42

Comenta

La nueva ordenanza ciclista y de regulación del uso de los patinetes de Valladolid entrará en vigor este viernes, 10 de octubre, tras su publicación ... hoy en el Boletín Oficial de la Provincia. El Ayuntamiento dará una tregua hasta el 1 de enero para cumplir con las prescripciones de la nueva norma, que establece, entre otras medidas, que los usuarios de los vehículos de movilidad personal eléctricos tengan una edad mínima de 16 años, circulen siempre con casco homologado y tengan contratado un seguro de responsabilidad civil. De momento, la Policía Local no multará. Está previsto arrancar con una campaña informativa, que se prolongará hasta diciembre, para dar a conocer las nuevas obligaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Gran despliegue policial por el aviso de una pelea multitudinaria en la calle Gabilondo
  2. 2 Retiran las multas al ciclista vallisoletano que lleva a sus hijos en una bicicleta de carga
  3. 3 Muere Ana Fernández Sancho, vallisoletana referente en inclusión y discapacidad
  4. 4

    Roban en al menos una decena de coches en La Cistérniga: «Se han llevado la sillita de los niños»
  5. 5 Buscyl prepara una solución para los fallos del sistema gratuito de autobuses
  6. 6 «Cada día sin saber nada de Dani nos morimos poco a poco»
  7. 7

    Indicios de prevaricación y malversación en la gestión de José Luis Vázquez como alcalde del Real Sitio
  8. 8

    El viaducto de los Tramposos avanza a buen ritmo... 15 años después de la fecha en que debía terminarse
  9. 9

    La renta de los vecinos del centro de Valladolid duplica a la de los habitantes de Pajarillos y Arcas Reales
  10. 10 Billetes a partir de 9 euros para viajar desde Valladolid con Ouigo hasta agosto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La nueva ordenanza ciclista y de patinetes no conllevará multas hasta enero

La nueva ordenanza ciclista y de patinetes no conllevará multas hasta enero