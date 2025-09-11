Un informe del secretario municipal tumba las enmiendas de Vox y PP a su ordenanza ciclista

Marcha atrás. Un informe del secretario general del Ayuntamiento, Jesús Mozo Amo, emitido a petición de Alcaldía ha tumbado las enmiendas que Vox presentó en ... la reunión de la Comisión de Movilidad a la nueva Ordenanza Ciclista el pasado 2 de septiembre y que fueron apoyadas por el PP. Los cambios afectaban a aspectos como la circulación de bicis por la calles peatonales, la obligatoriedad de llevar prendas reflectantes a los ciclistas en todo momento o la supresión del artículo que regulaba la entrada de empresas privadas para el alquiler de estos vehículos o de patinetes.

La resolución subraya que la introducción de estas modificaciones en la norma no es razonable en el momento de adoptar el acuerdo de aprobación definitiva, además de destacar que carecen en su aspecto formal de apoyos jurídicos sólidos y por lo tanto son susceptibles de ser un argumento para poder cuestionar esas variaciones en un hipotético recurso de legalidad. «El Pleno del Ayuntamiento debe aprobar definitivamente el texto de la Ordenanza tal y como el mismo resulta de la propuesta formulada por el área, por ser ello lo que mejor se corresponde con el resultado producido durante el trámite de información pública del texto aprobado inicialmente y lo que ofrece una mayor seguridad jurídica y una mejor defensa del Ayuntamiento ante posibles recursos», se determina.

Mozo se apoya en otro documento elaborado por el Centro de Movilidad que también rechaza esos cambios. Estos dictámenes, a pesar de no ser vinculantes, han llevado a los dos grupos de Gobierno a redactar dos enmiendas de cara al pleno que se celebrará este viernes, una de supresión para eliminar esas modificaciones que aprobaron y otra de adición para volver al texto original. Mientras que el PSOE considera que esta situación refleja la «descoordinación total» del equipo de Gobierno, el concejal de Tráfico, Alberto Gutiérrez, resta importancia a esta marcha atrás que han tenido que adoptar y defiende que eran propuestas «razonables».

La primera enmienda de Vox cambiaba la redacción del punto 2.b del artículo 4. Así, planteaba que en las vías urbanas residenciales con un solo carril donde esté limitada la velocidad a 30 kilómetros por hora o inferior, y previa señalización horizontal y vertical, se podrá permitir la circulación de los ciclos en sentido contrario a la circulación de los vehículos a motor. Ahí lo dejaba.

El informe de la Secretaría recuerda que la definición de estas vías no existe como se plantea en la propuesta y considera que eliminar el otro párrafo de este artículo puede afectar de manera negativa a la seguridad de los ciclistas. Así, se recupera esa segunda parte de la redacción, eliminada en la enmienda del Vox y PP, y que determina que cuando los vehículos a motor se encuentren en esta situación se deberán orillar a su derecha para permitir el paso de los ciclos en condiciones de seguridad y, si esto no fuera posible, tendrán prioridad los vehículos que circulen en el sentido propio establecido para la vía.

Vox con el apoyo del PP también planteaba un cambio en el artículo 2.d relativo a las normas de circulación en algunas zonas peatonales. Se proponía que en las calles Santiago, Mantería, Regalado, Teresa Gil, Menéndez Pelayo, Montero Calvo, Constitución, Zúñiga, Héroes del Alcántara y Santa María, caracterizadas por su alta intensidad comercial y con el fin de garantizar la seguridad vial, se permitiera la circulación sobre las bicis solo desde la once de la noche y hasta las siete de la mañana.

Tanto el informe de Secretaría como de Movilidad consideran que esta redacción restringe la circulación de las bicis por estas vías y abogan por mantener la redacción original. Finalmente, se aprobará que en las calles Santiago, Mantería, Regalado, Teresa Gil, Menéndez Pelayo y Montero Calvo se restringirá la circulación sobre las bicis durante el horario de aprovisionamiento de los locales comerciales y hosteleros -ahora de lunes a sábado de 7:30 a 11:00 horas- debiendo desmontar de ellas y continuar a pie durante ese tramo de tiempo.

Además se recupera otro párrafo eliminado y se establece que por decreto de Alcaldía o, en su caso, de la concejalía, en función de la naturaleza, actividad o intensidad comercial o peatonal, se podrán aplicar de forma puntual restricciones horarias análogas para la circulación de los ciclos por otras vías o espacios peatonales diferentes.

Los dos grupos municipales de gobierno también habían presentado otra modificación que obligaba a que los ciclistas llevaran en todo momento prendas reflectantes. El informe de secretario recuerda que atendiendo a su contenido, este cambio no tiene relación con el artículo 10.2, que se refiere a las personas ciclistas, sino con el artículo 18.2, referido a los conductores de vehículos de movilidad personal.

Lo que se aprobará finalmente es lo que se redactó en la ordenanza. Así, los ciclistas facilitarán su percepción con alguna prenda o elemento luminoso o retrorreflectante, alertando de su presencia al resto de personas usuarias de la vía. Su uso será obligatorio entre el ocaso y la salida del sol o en condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad.

Por último, Vox y PP proponían eliminar por completo el artículo 24 que regula las actividades económicas o profesionales de carácter privado vinculadas con la movilidad ciclista o los patinetes. En este caso, el informe destaca que no se observa que existan especiales dificultades para suprimirlo, aunque el área de Movilidad aconseja mantenerlo. A juicio de este servicio, eliminarlo podría dar lugar a inseguridad jurídica al entender que los titulares de las actividades que arrienden ciclos o patinetes para el desarrollo de actividades de tipo turístico o de ocio no deben obtener previamente y en todo caso una autorización municipal demanial de ocupación de la vía pública para la realización de un uso especial de la misma, en la que debe figurar el recorrido de las rutas autorizadas, el horario, lugar de estacionamiento y cuantas obligaciones y términos que en su caso se establezcan para garantizar la seguridad de las personas y bienes.

El concejal del PSOE, Luis Vélez, califica este episodio como un «despropósito», al tiempo que invita a retirar la aprobación de la ordenanza para mejorarla. Entre sus peros lamenta que se restrinja la circulación por calles peatonales durante el periodo de carga y descarga, lo que supone «expulsar» a los ciclistas. Desde el área de Tráfico, su responsable, Alberto Gutiérrez, defiende que tanto las enmiendas de Vox que ellos habían respaldado como la redacción original a la que se vuelve garantizan la movilidad ciclista con respeto también a la de los peatones.