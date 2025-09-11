El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Detenidos dos activistas por saltar al recorrido de la Vuelta en la plaza de la Universidad
Un ciclista se dispone a cruzar el paso de peatones del puente de Isabel la Católica. Rodrigo Jiménez
Valladolid

Un informe del secretario municipal tumba las enmiendas de Vox y PP a su ordenanza ciclista

Considera que los cambios introducidos a última hora podían generar inseguridad jurídica

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Jueves, 11 de septiembre 2025, 15:12

Marcha atrás. Un informe del secretario general del Ayuntamiento, Jesús Mozo Amo, emitido a petición de Alcaldía ha tumbado las enmiendas que Vox presentó en ... la reunión de la Comisión de Movilidad a la nueva Ordenanza Ciclista el pasado 2 de septiembre y que fueron apoyadas por el PP. Los cambios afectaban a aspectos como la circulación de bicis por la calles peatonales, la obligatoriedad de llevar prendas reflectantes a los ciclistas en todo momento o la supresión del artículo que regulaba la entrada de empresas privadas para el alquiler de estos vehículos o de patinetes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así es el nuevo recorrido de la Contrarreloj de Valladolid
  2. 2 El nuevo recorrido de la contrarreloj de La Vuelta en Valladolid: cortes de tráfico, horarios y manifestaciones
  3. 3 La contrarreloj de Valladolid se reduce a 12 kilómetros por las protestas pro Palestina
  4. 4 Muere una motorista en una colisión con un coche en la VA-30
  5. 5 Hallan el cadáver de la mujer de 67 años desaparecida el 4 de agosto en Palencia
  6. 6 El secretario de Organización de Podemos pide «boicotear» la contrarreloj para impedir que «llegue al final»
  7. 7

    ¿Qué ha costado que la Vuelta Ciclista pase por Valladolid?
  8. 8

    Caótico encierro en Alaejos que termina con un toro en el patio de la residencia de ancianos
  9. 9

    Detenido el alcalde de Vox de un pueblo de Segovia por agredir a su mujer
  10. 10

    Guía para sobrevivir este jueves a los cortes de tráfico por la Vuelta en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Un informe del secretario municipal tumba las enmiendas de Vox y PP a su ordenanza ciclista

Un informe del secretario municipal tumba las enmiendas de Vox y PP a su ordenanza ciclista