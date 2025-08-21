El seguro obligatorio para el patinete se encarecerá en Valladolid al subir la cobertura

La obligación incluida en la futura Ordenanza Ciclista de Valladolid para que los usuarios de los patinetes cuenten con un seguro, un texto aprobado ... inicialmente por el pleno municipal y que se encuentra en periodo de análisis de alegaciones, ya tiene respaldo en la normativa nacional. El pasado 25 de julio el Boletín Oficial de Estado publicaba la Ley 5/2025, de 24 de julio por la que se modifican el texto refundido de la norma sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.

Entre los cambios más significativos, destaca la inclusión del patinete y de algunos modelos de bicis eléctricas (aquellas que puedan alcanzar altas velocidades sin necesidad de pedalear y que cuenten con acelerador). Según recoge el texto, se consideran vehículos personales ligeros, a efectos del seguro obligatorio de responsabilidad civil, los que circulan mediante una o más ruedas, dotados de una única plaza y propulsados exclusivamente por motores eléctricos que pueden proporcionar una velocidad máxima de fabricación entre 6 y 25 kilómetros por hora, si su peso es inferior a 25 kilos; o alcanzan una velocidad máxima de fabricación entre 6 y 14 kilómetros por hora, si su peso es superior a 25.

Para estos se exigirá la contratación de una póliza. Se estima que en Valladolid más de cuatro mil personas se mueven habitualmente en estas monturas, principalmente en patinetes, para sus desplazamientos de trabajo, estudios u ocio. María José Laguna, presidenta del Colegio de Mediadores de Seguros de Valladolid considera que esta nueva disposición tendrá una repercusión en los precios.

La razón: el seguro que exige el Gobierno, de obligado cumplimiento en todo el territorio nacional, deberá cubrir 6.450.000 euros en daños a víctimas, cualquiera que sea su número, y 1.300.000 en los perjuicios a los bienes. «Hasta ahora han sido voluntarios, por lo que se podía contratar un seguro por el importe que consideraras necesario: 120.000 euros, 300.000 o un millón, que eran los capitales más habituales», explica.

En general, eran pólizas «bastante económicas». Oscilaban entre los 22 y los 75 euros al año de media dependiendo de las coberturas. En este momento, las compañías ofrecen una variedad importante de opciones. Desde las más básicas, que únicamente recogen un capital por responsabilidad civil, hasta las más completas que suben ese importe básico y añaden otras prestaciones como defensa jurídica, robo o asistencia en carretera.

«En la nueva ley se superan con creces los capitales que se estaban asegurando y eso conllevará un incremento del precio, ya que el riesgo que asumen las compañías es mayor; imagino que los actuarios de las aseguradoras tendrán en cuenta variables como edad, siniestralidad, modelo... desde el punto de vista de la víctima de un accidente esta obligación supone un gran avance», valora la experta, quien recomienda acudir a un mediador de seguros profesional para consultar las mejores opciones.

El nuevo texto del Gobierno da un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la nueva ley para contratar el seguro sin riesgo de sanción. Pasado ese plazo, circular sin él con el patinete será motivo de multa, con importes de hasta 1.000 euros, en función de la gravedad del caso. Además, el Ejecutivo tiene intención crear un registro público de vehículos de movilidad personal. Antes del 2 de enero de 2026 deberá estar oficialmente inscritos en él.

La Concejalía de Tráfico y Movilidad deberá tener en cuenta este cambio normativo a nivel nacional para adaptar la ordenanza a las nuevas prescripciones. El Ayuntamiento lleva meses preparando una nueva regulación para los patinetes, que se han convertido en un actor más, en ocasiones muy conflictivo, de la circulación dentro la trama urbana, lo que está provocando un aumento continuo de la siniestralidad vial vinculada con esta vehículos.

Según los últimos datos de la Policía Municipal, el número de siniestros ha pasado de 70 en 2022 a 112 en 2024, con un incremento proporcional en heridos leves y graves. En el mismo periodo, se han triplicado además los informes periciales sobre vehículos irregulares y se han registrado 1.350 denuncias por infracciones, la mayoría relacionadas con circulación por aceras, conducción negligente o bajo los efectos del alcohol o drogas.

Esa nueva ordenanza, que ahora habrá que revisar, contempla algunas obligaciones también importantes tanto para el usuario de los patinetes como para la seguridad del resto de vehículos y peatones que se mueven por el municipio. Así, para pilotar estas monturas habrá que tener una edad mínima de 16 años. Un casco homologado y un chaleco reflectante de alta visibilidad deberán pasar a formar parte de la indumentaria de los sus conductores. La norma municipal también contempla la creación de un registro municipal para tener un control sobre estos vehículos de movilidad personal.

En la web habilitada por el Consistorio para advertir de las nuevas obligaciones -valladolidpatineteseguro.es- se deja claro que los patinetes no podrán utilizar, en ningún caso las aceras en sus desplazamientos, ni circular por carreteras interurbanas o autovías.

Mientras que la norma pendiente de aprobación definitiva sí establece que las bicicletas puedan transitar por calles peatonales en determinado horario y cuando la afluencia de viandantes lo permita, en el caso de los patinetes queda restringida totalmente esta posibilidad. Las sanciones económicas por incumplir estas normas pueden llegar hasta los 500 euros en función de la gravedad de la infracción, además de poder inmovilizar o retener el vehículo personal.