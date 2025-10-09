El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una de las señales viales de la zona de bajas emisiones que advierten de la zona vedada al tráfico más contaminante.

Un motorista recurre al menos dos multas de la ZBE por la información «confusa» del Ayuntamiento

Alega que la web municipal recoge que no podrán acceder vehículos de gasolina anteriores a 2001 y su montura es de julio de ese año

J. Asua

J. Asua

Jueves, 9 de octubre 2025, 06:36

«Hasta hace poco más de veinte días he estado moviéndome por el centro tan tranquilo con mi Yamaha. Cuando en mayo consulté qué vehículos ... tenían la entrada prohibida a la ZBE a partir del 1 de julio miré en la página web del Ayuntamiento y en una información dedicada a la zona de bajas emisiones pone claramente 'diésel anteriores a 2006 y gasolina anteriores a 2001'», explica Javier Barrena. Pero a este motorista no se le ha vuelto a ocurrir coger su 'custom', matriculada en julio de ese último año, para ir a tomar algo con sus amigos al casco histórico.

