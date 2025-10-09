Un motorista recurre al menos dos multas de la ZBE por la información «confusa» del Ayuntamiento

«Hasta hace poco más de veinte días he estado moviéndome por el centro tan tranquilo con mi Yamaha. Cuando en mayo consulté qué vehículos ... tenían la entrada prohibida a la ZBE a partir del 1 de julio miré en la página web del Ayuntamiento y en una información dedicada a la zona de bajas emisiones pone claramente 'diésel anteriores a 2006 y gasolina anteriores a 2001'», explica Javier Barrena. Pero a este motorista no se le ha vuelto a ocurrir coger su 'custom', matriculada en julio de ese último año, para ir a tomar algo con sus amigos al casco histórico.

Hace dos semanas le llegaron dos multas que ya ha abonado a razón de 100 euros cada una por pronto pago (el importe es de 200) y la Policía Local le ha comunicado que hay otras tres en camino. Casi nada. Este usuario de las dos ruedas acaba de presentar un recurso contra las sanciones. Considera que la información municipal es como poco confusa si no errónea. No sabe si sus alegaciones prosperarán, pero al menos, espera una corrección, un toque de atención, que no lleve a otros conductores o pilotos, a la misma situación que ha sufrido él.

Efectivamente, si se entra en google y se teclea 'zona de bajas emisiones y Valladolid', la primera entrada es una información del Consistorio del 5 de mayo de este año en la que se informa a los ciudadanos sobre este perímetro vedado a los motores más contaminantes. En el segundo párrafo se recoge: «¿Qué vehículos tendrán acceso restringido a partir del 1 de julio de 2025? Diésel anteriores a 2006 y Gasolina anteriores a 2001», se lee, un dato que también incluye el folleto en papel que ha distribuido el Ayuntamiento para dar a conocer la norma, aunque en este caso figura la acotación «por lo general» con lo cual no lo establece tan claro.

«Lógicamente al ser una información oficial del Ayuntamiento y de que se trata de una norma que es completamente nueva para todos los vecinos piensas que lo que pone en ese portal está bien y yo me quedé con eso. Podía entrar sin problemas», subraya. Así que durante los meses de julio y parte de agosto -«menos mal que me fui unos días de vacaciones»- Javier circuló completamente ajeno a lo que se avecinaba por moverse con su moto: una Yamaha XVS de 650 centímetros cúbicos.

En una de las dos multas, impuesta por una cámara instalada en la calle Núñez de Arce, se establece la infracción: «no respetar el conductor del vehículo reseñado las restricciones de circulación derivadas de la aplicación de los protocolos ante episodios de contaminación y de la zona de bajas emisiones».

Fue después de llegarle las desagradables 'recetas', un susto en toda regla que ya le ha costado 200 euros, a los que se pueden sumar otros 300 si se formalizan finalmente las otras tres multas de las que le han avisado, cuando este vallisoletano consultó su distintivo introduciendo su matrícula en el portal de la DGT. En efecto, al meter los números y las letras Tráfico confirma que la moto no cuenta con etiqueta por su antigüedad. No puede acceder con ella a la ZBE.

Desde la Concejalía de Tráfico y Movilidad acotan que la información que se ofrece es «orientativa», porque el certificado ambiental depende también de los fabricantes. Además, añaden que en esa misma información se recomienda a los conductores que en caso de dudas sobre su coche, moto o furgoneta se pongan en contacto con el teléfono 010 o consulten las características de su vehículo en el portal de la DGT a través de la matrícula. Fuentes del área municipal aseguran que no se ha registrado hasta el momento ningún recurso similar en este sentido y destacan que se han puesto a disposición de los vecinos canales suficientes para aclarar todos los extremos de la nueva ordenanza.

La alegación de Javier, fechada el pasado 7 de octubre, afirma que el portal municipal expresa «de manera confusa las limitaciones de acceso lo que da lugaer a malas interpretaciones». «Dice que solo tienen limitaciones los vehículos diésel anteriores a 2006 y los de gasolina anteriores a 2001, no hablando de nada más y no siendo esto verdad», recoge el escrito. Así, reclama que se corrija esa información para que sea clara, así como la anulación de las multas ya pagadas y las que puedan venir en un futuro. Considera que es obligación de la administración ofrecer una información veraz que no dé lugar a equívocos y por eso insiste en que no deben tramitarse las sanciones impuestas por este motivo hasta que esos datos no se aclaren en las comunicaciones oficiales del Consistorio.

El Ayuntamiento comenzó a sancionar por accesos indebidos a la ZBE el pasado 1 de julio a los vehículos sin distintivo ambiental que no cuentan con exención permanente o autorización temporal para entrar al perímetro del centro, unos permisos que se pueden solicitar a través de la página web municipal. Desde entonces se ha impuesto una media de 90 multas diarias.

Las restricciones llegarán a los vehículos con etiqueta B en enero de 2028 y en el mismo mes de 2030 las limitaciones también se aplicarán a los C. En ambos casos, estarán obligados, cuando les llegue su hora, a tramitar las correspondientes exenciones o autorizaciones. Los ECO y los Cero Emisiones podrán acceder sin ningún problema siempre.