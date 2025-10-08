Retiran las multas al ciclista vallisoletano que lleva a sus hijos en una bicicleta de carga

Ángela Zangróniz Valladolid Miércoles, 8 de octubre 2025, 21:04 Comenta Compartir

Hace dos meses, Daniel de Santiago mostró su malestar, a través de la Asociación Ciclista de Valladolid (Asciva), tras haber recibido dos multas por llevar a sus hijos en una bicicleta de carga que «cumple con la normativa y que tiene todos los documentos en regla». Ahora, el Ayuntamiento de Valladolid le ha notificado que le devolverá el importe de ambas sanciones, que sumaban 160 euros, tras aceptar su reclamación.

«Se ha admitido a trámite porque han visto que tenía razón», explica De Santiago. Las sanciones se fundamentaron en una infracción del Reglamento General de Circulación, del artículo 12.1.1 en concreto, el cual regula el transporte de personas en bicicleta. Según lo establecido por la normativa y tras una aclaración que hizo la Dirección General de Tráfico (DGT) en noviembre de 2022, este tipo de vehículos pueden llevar tantos pasajeros como autorice su manual de usuario, pero siempre y cuando que se cumplan con las condiciones de seguridad oportunas.

El ciclista, que ha seguido llevando a sus hijos en la bicicleta de carga, argumentó que las sanciones impuestas «eran injustas», ya que contradecían los criterios establecidos por la DGT y carecían de fundamento jurídico al ser su vehículo «apto para circular por las calles». Casi un año después de la primera multa, el Ayuntamiento le ha dado la razón. «Me han notificado que se ha iniciado el procedimiento para tramitar la anulación de las multas y me han pedido un número de cuenta», explica. Aunque no le han dicho en qué plazo le devolverán los 160 euros -cada multa ascendía a 80-, imagina que tardarán «porque estas cosas llevan su tiempo».

El concejal de Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, confirma que este tipo de vehículos sí pueden circular por las calles de Valladolid siempre y cuando cumplan con la normativa establecida. No obstante, Gutiérrez ha eludido valorar si hubo un error. «Sancionar es competencia de la Policía», subraya.

Según Daniel de Santiago, a partir de ahora la Policía Municipal «tendrá que pedir la documentación de las bicicletas de carga para controlar que cumplen con la normativa establecida». Tras hacerse público su caso, ha recibido tanto mensajes de apoyo como críticas, reconoce este ciclista, que destaca que la asociación Asciva «se ha volcado conmigo».

En noviembre de 2024

La primera de las sanciones que recibió Daniel de Santiago se produjo en noviembre de 2024, en la céntrica calle de Cervantes, mientras que la segunda fue en febrero de 2025, esta vez cerca de la plaza del Colegio de Santa Cruz. Ambas de 80 euros cada una. En las denuncias se especificaba que había transportado a sus hijos en «condiciones distintas a las reglamentarias», a lo que se sumó una alegación que indicaba que el conductor de la bicicleta de carga no llevaba casco, aunque como él destacaba «no es obligatorio» en su caso

Asciva se hizo eco de la situación y denunció lo que consideraba una «grave irregularidad administrativa». Desde la asociación destacaron que el afectado se encontró con ambas sanciones en fase de apremio porque no fue notificado de forma adecuada en ninguno de los casos, por lo que no pudo presentar alegaciones o ejercer su derecho a la defensa.

También quisieron recordar que estas actuaciones no cumplían con la tendencia europea de movilidad sostenible, ya que en octubre de 2023 se aprobó una declaración europea que reconocía a la bicicleta como medio de transporte convencional y estratégico para el futuro urbano. Este documento insta a las administraciones públicas a fomentar el uso de todo tipo de bicicletas.