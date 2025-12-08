El turismo de Segovia goza de un puente corto e intenso con ocupaciones del 90%

Esta vez se han cumplido previsiones e incluso se han superado. El puente de la Constitución y la Inmaculada prometía para el sector turístico de ... la provincia de Segovia y su comportamiento ha satisfecho las expectativas gracias en buena parte a la bendición meteorológica, sobre todo en la segunda mitad del periodo de fiestas concatenadas, que ha regalado sol y temperaturas al alza cuando tan solo unos días antes la nieve había hecho acto de presencia.

Comedores, barras, alojamientos... la mayoría han trabajado a destajo a lo largo de estas jornadas, aunque los días fuertes han sido el sábado y el domingo. El viernes se empezó a vislumbrar el desembarco de visitantes y este lunes aún quedaban turistas que o bien habían alargado su estancia hasta apurar el último aliento del puente, o bien habían aprovechado el lunes pintado de rojo en el calendario para acercarse a Segovia, que se afianza como destino cultural de interior de preferencia por el rico patrimonio que atesora y por una afamada gastronomía que genera colas en algunos mesones que se han ganado el predicamento más allá de las propias fronteras.

No solo la capital ha vivido las riadas de turistas, también la provincia puede presumir de un buen puente. Los pueblos, además, ofrecen al visitante «calma, contacto directo con la naturaleza, las opciones de hacer actividades como senderismo o paseos a caballo y una gran variedad de atractivos culturales y gastronómicos», destaca la presidenta de la Asociación de Turismo Rural y Activo de Segovia (Aturacse), Paula Escorial. Calcula que la ocupación de los complejos ha estado entre el 85% y el 90%, con alguna baja de última hora por la epidemia de gripe.

La representante del sector destaca el abanico de alternativas y vivencias que brinda la provincia y subraya que las procedencias de los visitantes «se van diversificando». Aunque la hegemonía sigue siendo madrileña, cada vez se ven más turistas de la Comunidad Valenciana, del norte de España y extranjeros». Por ejemplo, este puente ha habido visitantes de Países Bajos que han preferido el medio rural a un hotel en la capital.

En la tarde-noche de este lunes aún era temprano para un balance porque el trajín de viajeros continuaba; sin embargo, el gerente de Hotuse, Javier García Crespo, apuntaba que las expectativas de una ocupación casi completa en los alojamientos se habían cumplido. Una de las razones a las que atribuye la afluencia de turistas es que se trataba de un puente «corto», lo que favorece el atractivo de Segovia frente a otros destinos que ganan enteros cuando los periodos festivos son más prolongados.