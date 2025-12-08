El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Riadas de turistas ocupan la Calle Real de Segovia en este puente de la Inmaculada.

Riadas de turistas ocupan la Calle Real de Segovia en este puente de la Inmaculada. Antonio de Torre

El turismo de Segovia goza de un puente corto e intenso con ocupaciones del 90%

El buen tiempo y el hecho de que el periodo festivo no haya sido demasiado largo han favorecido la afluencia de visitantes

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:08

Esta vez se han cumplido previsiones e incluso se han superado. El puente de la Constitución y la Inmaculada prometía para el sector turístico de ... la provincia de Segovia y su comportamiento ha satisfecho las expectativas gracias en buena parte a la bendición meteorológica, sobre todo en la segunda mitad del periodo de fiestas concatenadas, que ha regalado sol y temperaturas al alza cuando tan solo unos días antes la nieve había hecho acto de presencia.

