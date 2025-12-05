El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un agente medioambiental de la Junta en Segovia otea el horizonte cinco años después del incendio en la sierra en La Granja. Antonio Tanarro

Segovia

La soledad de la policía de la naturaleza: «Estás muy vendido»

Los agentes medioambientales de Segovia advierten de los riesgos de la falta de personal, que les obliga a cubrir turnos en solitario y no en parejas

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:41

En la provincia de Segovia, la Asociación-Sindicato de Agentes Medioambientales (Apamcyl) advierte de que faltan diecisiete plazas por cubrir de las 105 que ... integran el personal distribuido entre las nueve oficinas comarcales dependientes del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. A ellos hay que añadir otros cinco profesionales que no están en la actualidad en sus puestos por una excedencia o por una baja médica de larga duración que no están siendo sustituidas, se quejan en la organización.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

