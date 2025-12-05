La soledad de la policía de la naturaleza: «Estás muy vendido»

En la provincia de Segovia, la Asociación-Sindicato de Agentes Medioambientales (Apamcyl) advierte de que faltan diecisiete plazas por cubrir de las 105 que ... integran el personal distribuido entre las nueve oficinas comarcales dependientes del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. A ellos hay que añadir otros cinco profesionales que no están en la actualidad en sus puestos por una excedencia o por una baja médica de larga duración que no están siendo sustituidas, se quejan en la organización.

¿Cómo afecta esa escasez de plantilla a su trabajo? Las consecuencias son varias, tanto a la hora de ejecutar las atribuciones encomendadas de vigilar el vasto y rico patrimonio natural de la provincia como en la organización. «Es imposible cubrirlo todo», afirman. La falta de agentes medioambientales les obliga en más ocasiones de las deseadas a que solo haya uno para abarcar el territorio asignado. Por ejemplo, el puesto que a día de hoy está peor dotado ya que de las trece plazas que lo componen solo ocho están ocupadas, el de Boceguillas, engloba a 32 municipios del nordeste de la provincia. «La elaboración del calendario de trabajo en parejas es muy difícil».

Las oficinas comarcales están de servicio los 365 días del año. Esto quiere decir que hay unos turnos mínimos de mañana y tarde, a los que hay que añadir la cobertura de los fines de semana, las excepcionalidades de las noches y las guardias en incendios. La lógica dice que con equipos diezmados, aumentan los peligros y los problemas.

Cuando no hay más remedio de que sea un único agente medioambiental el que asuma el servicio en vez de que lo haga una pareja, «crece el riesgo para la seguridad» del profesional, alerta la delegación de Apamcyl en Segovia. Se expone a «una agresión si se topa con una cuadrilla de personas que están cometiendo alguna infracción porque te ven solo y desprotegido».

La mala suerte puede hacer que sufra un percance, que se resbale, se tuerza un tobillo o sufra una fractura que le impida moverse. Ya peor es si se golpea la cabeza y queda inconsciente. El tiempo de reacción de vital. La soledad imposibilita la rapidez. «Estás solo en mitad de un monte y no tienes a un compañero que te auxilie. La persona más cercana va a tardar en socorrerte. Es que estás muy vendido», lamentan al enumerar los infortunios evitables si en lugar de trabajar en solitario tuvieran garantizado desempeñar sus funciones en dúos.

Saben de desvanecimientos que tuvieron un desenlace feliz, afortunadamente; pero otros accidentes han sido más trágicos y fatales, como el padecido por un compañero de Salamanca en unas riadas. «Falleció, iba solo», subrayan los agentes segovianos que representan a la asociación gremial.