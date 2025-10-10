Rescatado un búho real atrapado en un patio interior en un pueblo de Segovia El animal se había metido en un edificio y era incapaz de salir, por lo que ha sido necesaria la intervención del Seprona

La Guardia Civil de Segovia, a través de la patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Ayllón, ha intervenido en la recuperación de un ejemplar de búho real ('Bubo bubo') que se encontraba atrapado en el patio interior de un edificio de esta localidad. Los hechos ocurrieron cuando un vecino dio la voz de alarma y alertó al Instituto Armado sobre la presencia del ave dentro del inmueble.

Una vez en el lugar, los agentes observaron que el animal no podía alzar el vuelo debido a las reducidas dimensiones del espacio en el que había quedado apresado. Los efectivos desplazados lo recogieron con mucho cuidado. Para ello, emplearon los medios más adecuados a la situación complicada en la que se encontraba este búho real y maniobraron «con la máxima delicadeza para evitar cualquier daño al animal, garantizando en todo momento su seguridad y bienestar», informan fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Segovia. Una vez rescatado, el animal fue trasladado en un primer momento a la Oficina Comarcal de Medio Ambiente de Riaza.

Desde allí se gestionó su ingreso en el Centro de Recuperación de Aves Silvestres (CRAS) de Los Lavanderos, gestionado por la Junta de Castilla y León. En los exámenes que se le practicaron se le diagnosticó «una lesión leve en una de sus alas que impedía su vuelo normal». Tras recibir los cuidados necesarios por parte del personal especializado, el búho real fue liberado en las inmediaciones del castillo de Ayllón, próximo al sitio donde fue localizado, con la voluntad de favorecer su reintegración en el medio natural.

El ejemplar es una hembra y está anillado por la Sociedad Española de Ornitología (SEO BirdLife), entidad dedicada a la conservación y estudio de las aves y sus hábitats. Por su parte, la Guardia Civil recuerda la importancia de comunicar este tipo de hallazgos a través del teléfono 062 o mediante aviso a los agentes del Seprona con el fin de garantizar la protección de la fauna silvestre y el cumplimiento de la normativa medioambiental vigente.