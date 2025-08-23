Un amplio dispositivo trabaja para extinguir un incendio en el Parque Nacional de Guadarrama

Un incendio forestal en pleno Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama ha hecho saltar las alarmas este sábado en la provincia de Segovia. Un ... amplio dispositivo de medios se ha desplegado en la zona de la pradera de Navalazor y el arroyo Minguete, cerca del puerto de Navacerrada, para evitar que el fuego se propague y afecte a la masa arbórea. Por el momento, se desconocen las causas de inicio de las llamas, que están localizadas en el término municipal del Real Sitio de San Ildefonso.

El fuego ha comenzado poco después de las 17:30 horas, momento en el que se han recibido los primeros avisos que han conllevado el despliegue de multitud de medios en un intento de atajar las llamas lo más rápido posible en la vertiente segoviana de la sierra de Guadarrama. Una hora después, había tres agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres, ocho autobombas y tres helicópteros trabajando en la zona, según confirma la Junta de Castilla y León.

También se han sumado al dispositivo otros medios de extinción de la Comunidad de Madrid y de Parques Nacionales, así como voluntarios de la Asociación de Protección Civil del Alfoz de Segovia. Según explican fuentes de esta última entidad, sobre las 19:00 horas el incendio permanecía activo parecía estar «muy controlado». Aun así, se ha activado un vehículo de intervención rápida para evitar males mayores.

Ampliar Zona de pinar afectada por el fuego en la sierra de Guadarrama. El Norte

El entorno afectado por las llamas está dentro del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Por el momento, según explican las citadas fuentes, las llamas no han alcanzado superficie arbolada, sino que están localizadas en una área de pastos en la pradera de Navalazor y el arroyo Minguete. El incendio actualmente se encuentra en perimetración y se investigan las posibles causas del origen del fuego.