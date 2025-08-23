El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un helicóptero participa en las labores de extinción del incendio en la sierra de Guadarrama. Óscar Costa

Segovia

Un amplio dispositivo trabaja para extinguir un incendio en el Parque Nacional de Guadarrama

El fuego se ha originado pasadas las 17:30 horas en la pradera de Navalazor, en el término del Real Sitio de San Ildefonso

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Sábado, 23 de agosto 2025, 19:09

Un incendio forestal en pleno Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama ha hecho saltar las alarmas este sábado en la provincia de Segovia. Un ... amplio dispositivo de medios se ha desplegado en la zona de la pradera de Navalazor y el arroyo Minguete, cerca del puerto de Navacerrada, para evitar que el fuego se propague y afecte a la masa arbórea. Por el momento, se desconocen las causas de inicio de las llamas, que están localizadas en el término municipal del Real Sitio de San Ildefonso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere en Valladolid un irundarra cinco días después de luchar contra el fuego en Salamanca
  2. 2

    Herido grave tras recibir dos cornadas en la primera suelta de toros en la calle en las fiestas de Serrada
  3. 3

    Cinco disparos al aire en Segovia: el precedente del tiroteo mortal en Ávila
  4. 4 El lío con la tarjeta gratuita del bus en Castilla y León: por qué no llega y qué pasa si no la tengo
  5. 5 Muere un corredor de 17 años en una caída masiva en la Vuelta Ciclista Junior Ribera del Duero
  6. 6

    Las multas en zona azul por no mover el coche a las dos horas se disparan
  7. 7

    Triunfo agónico de un Pucela más de barro que brillante
  8. 8 Detenidos tres jóvenes por asaltar a ancianos a punta de cuchillo y robarles los bolsos
  9. 9

    Apuñalan a un comerciante en una tienda en el centro de Segovia
  10. 10

    Vallisoletanos que se quedan sin playa por decisión propia: «Aquí tenemos de todo, no necesitamos más»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Un amplio dispositivo trabaja para extinguir un incendio en el Parque Nacional de Guadarrama

Un amplio dispositivo trabaja para extinguir un incendio en el Parque Nacional de Guadarrama