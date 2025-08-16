El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un incendio anterior, este mismo verano. El Norte

Dos incendios forestales afectan a la provincia de Segovia esta madrugada

Localizados en Santo Tomé del Puerto y Otones de Benjumea, el segundo ya ha sido extinguido

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Sábado, 16 de agosto 2025, 08:29

Esta madrugada se han declarado dos incendios forestales en la provincia de Segovia, según ha informado la Junta de Castilla y León. El primero ... de ellos, que permanece activo, comenzó a las 5:40 horas en las inmediaciones de Villarejo, dentro del término municipal de Santo Tomé del Puerto. Las autoridades aún investigan las causas del siniestro, que está siendo combatido por dos agentes medioambientales y una autobomba, camión todoterreno equipado con un depósito de entre 3.000 y 5.000 litros y una bomba de impulsión.

