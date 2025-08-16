Dos incendios forestales afectan a la provincia de Segovia esta madrugada

Esta madrugada se han declarado dos incendios forestales en la provincia de Segovia, según ha informado la Junta de Castilla y León. El primero ... de ellos, que permanece activo, comenzó a las 5:40 horas en las inmediaciones de Villarejo, dentro del término municipal de Santo Tomé del Puerto. Las autoridades aún investigan las causas del siniestro, que está siendo combatido por dos agentes medioambientales y una autobomba, camión todoterreno equipado con un depósito de entre 3.000 y 5.000 litros y una bomba de impulsión.

El segundo incendio, que ya ha sido extinguido, se inició a las 6:40 horas en Otones de Benjumea, en el término municipal de Torreiglesias. En este caso, únicamente fue necesaria la intervención de un agente medioambiental para controlar las llamas. La causa del fuego está bajo investigación, y la superficie afectada se encuentra en proceso de perimetración para determinar el alcance exacto del daño.

La Junta de Castilla y León mantiene activo el operativo de lucha contra incendios forestales, con partes informativos diarios elaborados desde los centros de mando a las 10:00 y las 19:00 horas durante la época de alto riesgo, que abarca los meses de julio, agosto y septiembre. Las autoridades han hecho un llamamiento a la ciudadanía para extremar las precauciones y evitar conductas que puedan desencadenar nuevos focos de incendio en la región