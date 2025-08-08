El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Incendio a las afueras de Segovia, con el monasterio del Parral en primer plano. Óscar Costa

Segovia

Un incendio junto al monasterio del Parral moviliza a los bomberos

El fuego se ha originado minutos más tarde de las nueve y media de la mañana

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Viernes, 8 de agosto 2025, 10:41

Bomberos de Segovia y los servicios de extinción de incendios de la Junta de Castilla y León trabajan desde primera hora de la tarde ... para tratar de controlar el fuego que ha comenzado, por causas todavía bajo investigación, en una zona próxima al Monasterio del Parral, construido en el siglo XV.

