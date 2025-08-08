Un incendio junto al monasterio del Parral moviliza a los bomberos

SegoviaUn incendio junto al monasterio del Parral moviliza a los bomberos
El fuego se ha originado minutos más tarde de las nueve y media de la mañana
Segovia
Viernes, 8 de agosto 2025, 10:41
Bomberos de Segovia y los servicios de extinción de incendios de la Junta de Castilla y León trabajan desde primera hora de la tarde ... para tratar de controlar el fuego que ha comenzado, por causas todavía bajo investigación, en una zona próxima al Monasterio del Parral, construido en el siglo XV.
Las llamas se han originado en la zona de Los Champiñones, un área conocido por la producción de este tipo de hongos. El fuego está a varias decenas de metros del último de los monasterios ocupados por los monjes jerónimos.
Según informa la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, trabajan en el control de las llamas dos agentes medioambientales, una cuadrilla helitransportada, un helicóptero y otros medios. El Ayuntamiento de Segovia también confirma que se han desplazado los bomberos de la ciudad.
Las llamas han provocado una intensa columna de humo visible desde numerosos puntos de la capital segoviana.
En actualización
Los periodistas de El Norte de Castilla trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.
