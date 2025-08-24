El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Vista general de la superficie quemada en el entorno de la pradera de Navalazor. El Norte

Extinguido el incendio registrado en el Parque Nacional de Guadarrama

La rápida movilización de medios para combatir las llamas a lo largo de este sábado permitió reducir a conato el fuego

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Domingo, 24 de agosto 2025, 11:01

Los profesionales de emergencias dieron por extinguido este domingo el incendio forestal registrado en la vertiente segoviana del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. ... La rápida movilización de medios del operativo de prevención y lucha contra el fuego logró apagar las llamas que se propagaron en la zona de la pradera de Navalazor, en término municipal del Real Sitio de San Ildefonso. Finalmente todo quedó en un susto y en apenas una hectárea quemada por causas que siguen siendo desconocidas.

