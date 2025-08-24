Extinguido el incendio registrado en el Parque Nacional de Guadarrama

Los profesionales de emergencias dieron por extinguido este domingo el incendio forestal registrado en la vertiente segoviana del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. ... La rápida movilización de medios del operativo de prevención y lucha contra el fuego logró apagar las llamas que se propagaron en la zona de la pradera de Navalazor, en término municipal del Real Sitio de San Ildefonso. Finalmente todo quedó en un susto y en apenas una hectárea quemada por causas que siguen siendo desconocidas.

El fuego se declaró extinto pocos minutos después de la medianoche. La incorporación de más autobombas, hasta alcanzar los diez equipos; y la labor de las tres cuadrillas terrestres permitió acotar el incendio apenas seis horas después desde su origen, después de ser controlado sobre las 23:30 horas. Las llamas comenzaron poco después de las 17:30 horas, momento en el que los servicios de emergencia recibieron los primeros avisos, según concretó la Junta de Castilla y León a través del portal Inforcyl. De forma inmediata se desplegaron una veintena medios en un intento de evitar una catástrofe en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, entorno con gran valor medioambiental.

Según explicaron fuentes de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Alfoz de Segovia, sobre las 19:00 horas el incendio permanecía activo pero parecía estar «muy controlado». Había afectado principalmente a la zona de la pradera de Navalazor y el arroyo Minguete, cerca del puerto de Navacerrada. El objetivo en los primeros instantes era impedir que el fuego se propagase y empezase a afectar a la masa arbórea existente en este paraje. La superficie que ha resultado calcinada en principalmente pinar y se eleva a 0,82 hectáreas, por lo que se considera un conato.

El suceso infundió temor entre la población, que aún tiene presente en la memoria aquel incendio que devoró más de 400 hectáreas en 2019 en la misma sierra, a las puertas del Real Sitio de San Ildefonso. Además, en el momento en que se desencadenó el fuego, muchas personas disfrutaban de una jornada de senderismo por el entorno y, en especial, por el puerto de Navacerrada. Por el moemnto, las causas del origen de las llamas son desconocidas.