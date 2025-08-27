El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Bomberos forestales participan en la extinción de un incendio en Coca el pasado julio. Antonio Tanarro

Segovia

La rápida respuesta de los medios de extinción reduce a conatos el 83% de los incendios

La mitad de la superficie calcinada en lo que va de siglo se corresponde con fuegos que afectaron al territorio en la última década

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Miércoles, 27 de agosto 2025, 07:41

Las nubes de ceniza han empañado estos días los cielos de todo el país. La oleada de incendios que comenzó hace dos semanas ha arrasado ... ya más de 400.000 hectáreas. Es una trágica cifra que bate el récord del siglo XXI y que colorea de negro principalmente el noroeste del país. Hasta el momento, Segovia ha esquivado esta amenaza, ya que está a punto de cerrar agosto con una de las menores cifras de hectáreas quemadas en comparación con las últimas décadas. La rápida respuesta de los medios de extinción ha permitido controlar aquellos fuegos más voraces y, en suma a ello, reducir a conatos más del 83% de los incidentes que han tenido lugar a lo largo del verano. Aun así, todavía queda un largo camino por recorrer en la lucha contra las llamas, pues en tan solo cinco años han resultado calcinadas cerca de 2.000 hectáreas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La tarjeta Buscyl llegará a 130.000 usuarios este lunes a través de un código QR
  2. 2 Baja las verjas para evitar que un hombre robe en su súper de Farnesio
  3. 3

    El único detenido por el tiroteo mortal de Ávila pidió el alta voluntaria en el Río Hortega
  4. 4 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  5. 5 La autopsia descarta el homicidio en la muerte de un subinspector de la Policía Nacional en Valencia
  6. 6 Adelanta a más de 170 kilómetros por hora a la Policía y acaba detenido por no tener carné
  7. 7

    Destrozan y roban material valorado en 12.000 euros de una peluquería de Delicias
  8. 8 Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros
  9. 9

    El vecino que devolvió 1.500 euros que se encontró en unas fiestas: «Lo que no es tuyo, no es tuyo»
  10. 10 Un muerto y cuatro heridos tras caer con un coche desde siete metros de altura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La rápida respuesta de los medios de extinción reduce a conatos el 83% de los incendios

La rápida respuesta de los medios de extinción reduce a conatos el 83% de los incendios