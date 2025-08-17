La tormenta causa un incendio en Basardilla y derriba ramas en Segovia Los servicios de extinción se emplean a fondo en el incendio, junto al río Piron, en el piedemonte

Carlos Álvaro Segovia Domingo, 17 de agosto 2025, 19:50

Una repetina e intensa tormenta eléctrica ha dejado su huella en la provincia de Segovia entre las cinco y las seis y media de ... la tarde. Al parecer ha sido un rayo la causa del incendio que se ha declarado a las 18:07 horas en el término municipal de Basardilla, cerca del río Pirón, en el piedemonte, que continúa activo, aunque controlado. La Junta de Castilla y León ha desplegado un operativo compuesto por una cuadrilla terrestre, integrada por un equipo de cinco peones, un peón especialista y un capataz, equipados con un vehículo todoterreno y un pick-up con depósito de agua de entre 300 y 500 litros, además de dos autobombas, camiones todoterreno con depósitos de entre 3.000 y 5.000 litros y bombas de impulsión, un técnico y dos agentes medioambientales. La superficie afectada se encuentra en proceso de perimetración, según fuentes oficiales.

Noticia relacionada Consiguen extinguir un incendio cerca de Sepúlveda En la capital segoviana, el fuerte vendaval de aire caliente asociado a la tormenta ha causado daños en varias zonas. Ramas desprendidas, tejas y toldos desplazados en puntos como el paseo de Ezequiel González, Vía Roma, Ochoa Ondategui o Vicente Aleixandre son algunos de los estragos. Los bomberos municipales han actuado para retirar las ramas y asegurar las áreas afectadas, evitando riesgos para los transeúntes. A pesar de los daños materiales, no se han registrado heridos. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) había advertido sobre la posibilidad de tormentas en la región, y se espera que las condiciones meteorológicas se estabilicen en las próximas horas.

