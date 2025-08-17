El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rama derribada por el viento en la avenida Vía Roma. C. B. E.

La tormenta causa un incendio en Basardilla y derriba ramas en Segovia

Los servicios de extinción se emplean a fondo en el incendio, junto al río Piron, en el piedemonte

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Domingo, 17 de agosto 2025, 19:50

Una repetina e intensa tormenta eléctrica ha dejado su huella en la provincia de Segovia entre las cinco y las seis y media de ... la tarde. Al parecer ha sido un rayo la causa del incendio que se ha declarado a las 18:07 horas en el término municipal de Basardilla, cerca del río Pirón, en el piedemonte, que continúa activo, aunque controlado. La Junta de Castilla y León ha desplegado un operativo compuesto por una cuadrilla terrestre, integrada por un equipo de cinco peones, un peón especialista y un capataz, equipados con un vehículo todoterreno y un pick-up con depósito de agua de entre 300 y 500 litros, además de dos autobombas, camiones todoterreno con depósitos de entre 3.000 y 5.000 litros y bombas de impulsión, un técnico y dos agentes medioambientales. La superficie afectada se encuentra en proceso de perimetración, según fuentes oficiales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los contagios por chikungunya podrían llegar a España en las próximas semanas
  2. 2

    Cae inconsciente por un puñetazo durante una pelea en Cabezón de Pisuerga
  3. 3

    Los incendios de León obligan a evacuar dos pueblos de Palencia
  4. 4

    «No teníamos pensado comprar una casa, pero vimos el anuncio y en una semana era nuestra»
  5. 5 Muere un motorista de 74 años al colisionar con un tractor en Velliza
  6. 6

    Encuentran sin vida al vecino desaparecido hace una semana en Camporredondo
  7. 7

    Preaviso para otras cinco localidades de Palencia por el incendio de Almanza
  8. 8

    Evacúan Villalba, Fresno y Mantinos y confinan Guardo por el incendio leonés de Canalejas
  9. 9 El incendio de Barniedo avanza y evacúa tres localidades: «Esto es un paraíso y ahora es un infierno»
  10. 10

    Guilherme pone la piel de gallina al vestuario del Real Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La tormenta causa un incendio en Basardilla y derriba ramas en Segovia

La tormenta causa un incendio en Basardilla y derriba ramas en Segovia