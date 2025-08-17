Controlado un incendio cerca de Sepúlveda

A las 12:00 del mediodía de hoy, se ha declarado un incendio en las proximidades de Sepúlveda, por causas que aún se desconocen. Los ... Servicios de Extinción de Incendios de la Junta de Castilla y León han actuado con rapidez para controlar la situación.

El operativo desplegado incluye dos agentes medioambientales, una cuadrilla terrestre (ROMEO), compuesta por un equipo de cinco peones, un peón especialista y un capataz, equipados con un vehículo todoterreno y un pick-up con depósito de entre 300 y 500 litros. Además, se ha movilizado una autobomba (CHARLIE), camión todoterreno con capacidad de 3.000 a 5.000 litros y bomba de impulsión, perteneciente a la Junta de Castilla y León.

Según las autoridades, el incendio se encuentra controlado, y en estos momentos se está procediendo a la perimetración de la superficie afectada para evaluar el alcance del fuego. Se espera que en las próximas horas se ofrezca más información sobre las causas del siniestro y los daños ocasionados.