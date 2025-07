El PSOE pide la dimisión de tres tenientes de alcalde del Ayuntamiento de Segovia

El Partido Socialista ha dado un paso más en su ofensiva contra el gobierno municipal de José Mazarías y ha exigido la dimisión de tres ... de sus cuatro tenientes de alcalde: Rosalía Serrano, Alejandro González-Salamanca y May Escobar. A las críticas realizadas durante los últimos días por el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento se ha sumado este jueves José Luis Aceves, secretario provincial del partido y diputado nacional. Para el dirigente socialista, el regidor tiene un «problema enorme» con tres de sus concejales de máximas confianza.

La principal diana de los socialistas de Segovia sigue siendo Rosalía Serrano por no haber declarado durante más de un año que era administradora de sociedades inmobiliarias. Aceves pidió explicaciones públicas tanto a José Mazarías como a Paloma Sanz y Francisco Vázquez, presidenta provincial y secretario autonómico del Partido Popular respectivamente. El secretario provincial del PSOE comparó el caso de la concejala de Hacienda con el que ha provocado la dimisión de la diputada Noelia Núñez por mentir en su currículum.

Aceves calificó de «extraño» que la propia Serrano reconociese que no había hablado con el alcalde desde que estallara el caso. «¿Hay tal grado de grieta en el equipo de gobierno que ya no habla la primera teniente de alcalde con el alcalde en un tema de estas características? ¿La ciudadanía es consciente de todo lo que estamos hablando?», se preguntó el socialista, para quien el caso de la número dos del PP de Segovia es un escándalo por el que exige su dimisión o cese inmediato.

Clara Martín, portavoz municipal del PSOE en el Ayuntamiento, ahondó en las críticas a las gestión del gobierno municipal del caso Serrano y anunció que realizarán preguntas en el Pleno del próximo viernes y que incluso presentarán una moción en el futuro si no se toman cartas en el asunto. Por el momento, lamentó que desde que Serrano reconociese que había sido administradora de una sociedad no se haya tomado ninguna decisión y siga siendo portavoz del PP y primera teniente de alcalde. «¿Por qué ha mentido? Si estaba todo correcto ¿por qué justo cuando va a salar las noticia cambia su situación con respecto a estas empresas y deja de ser administradora?», pregunta Martín. Además, plantea otra duda. «¿Ha recibido la señora Serrano el reparto de beneficios de estas sociedades durante estos dos años?». La socialista afirmó que lo comprobarán en los próximos días, pero augura que la respuesta será afirmativa. Por ello, insiste en que pedirán la celebración de un Pleno extraordinario en el que se declare la incompatibilidad de los cargos de Serrano, a la que reclaman que devuelva el salario que ha percibido del Ayuntamiento de Segovia durante el tiempo que ha compaginado su cargo público con el de administradora de una sociedad.

Jerónimo de Aliaga

Tanto Aceves como Martín también cargaron contra el número tres del Partido Popular de Segovia. En el caso del concejal de Urbanismo, Alejandro González-Salamanca, los socialistas pidieron su dimisión por «cinismo absoluto», por querer -según dijo- achacar al anterior gobierno municipal del PSOE «una mala gestión» en el caso del conflicto de la calle Jerónimo de Aliaga, de cuya indemnización de 905.000 euros responsabiliza al actual equipo de gobierno del Partido Popular.

Sobre este asunto, Clara Martín reconoció que Alejandro González-Salamanca no ha pleiteó contra el Ayuntamiento antes de ser concejal una vez aprobado el Plan Especial de las Áreas Históricas (Peahis), pero precisó que sí lo hizo antes. «Él demandó al Ayuntamiento en representación de sus clientes antes de la aprobación del Peahis. Si no hubiera sido por esa sentencia en la que se les reconoce a los propietarios cierta edificabilidad, hoy no tendríamos la indemnización encima de la mesa», dijo la líder de la oposición. «González-Salamanca siempre ha defendido que ese suelo es urbano, que le da igual el patrimonio protegido de nuestra ciudad y que tienen que prevalecer los derechos urbanísticos a la defensa de los derechos de conservación del patrimonio de Segovia». Por último, defendió el silencio administrativo que se adoptó en este asunto cuando gobernaba como el PSOE como una fórmula para negociar con los propietarios. «¿Qué está diciendo el señor González-Salamanca? ¿Que si el hubiese sido entonces concejal de Urbanismo habría dado una indemnización a los propietarios privados, cambiando la clasificación del suelo y dando una edificabilidad sin que estuviese prevista en el planeamiento urbanístico?», cuestionó. Para Martín, esa alternativa es «una prevaricación como un piano».

Por otro lado, tanto Aceves como Martín volvieron a solicitar una vez más dimisión de May Escobar, concejala de Turismo, por su gestión del Paseo de la Navidad de 2023. Y advirtieron a Mazarías: «Los tres tenientes de alcalde han demostrado que no están a la altura de la gestión que merece la ciudad de Segovia». En caso de que no haya cambios en el equipo de gobierno, pedirán la dimisión del propio alcalde.