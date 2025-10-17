El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
La concejala de Hacienda, Fondos Europeos y Contratación, Rosalía Serrano, que presentó su dimisión, junto al alcalde de Segovia, José Mazarías. Antonio de Torre

Mazarías respalda la decisión de Rosalía Serrano y critica la «escasa humanidad» de la oposición

La renuncia de la edil y número dos del Ayuntamiento se hará efectiva a finales de octubre: «Mi confianza la ha tenido hasta el final»

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Viernes, 17 de octubre 2025, 07:18

Comenta

«Fue un día muy complejo». Con esas palabras se refirió el alcalde de Segovia, José Mazarías, a la jornada del miércoles, cuando coincidieron la ... dimisión de su número dos, la concejala de Hacienda, Fondos Europeos y Contratación, Rosalía Serrano; y el bloqueo de la aprobación de la nueva ordenanza fiscal que obligará a prorrogar las tasas de 2025 a partir de enero. El regidor de la capital ha tardado 24 horas en realizar una valoración sobre la renuncia de su teniente de alcalde, pero su opinión ha sido rotunda: «Mi confianza la ha tenido hasta el final». Mazarías pidió disculpas a los ciudadanos por no haber logrado un acuerdo para sacar adelante los tributos, mientras que criticó la «escasa humanidad» y la «campaña de acoso» que han protagonizado los grupos de la oposición para conseguir el cese final de Serrano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un motorista en un choque frontal con un camión en la N-122 en Sardón
  2. 2

    Espectacular incendio de un vehículo que ha circulado en llamas por una calle de Valladolid
  3. 3

    El joven francés que fue asesinado de un navajazo tras una pelea en una discoteca
  4. 4 Todo lo que sabemos de la boda de Stella Banderas, que se celebrará el sábado en Valladolid
  5. 5 Castilla y León publica los domingos y festivos de apertura de comercios en 2026
  6. 6

    Suspenden un taller de terapias pseudosanitarias programado en el centro de mayores de Delicias
  7. 7

    El jurado declara culpable de asesinato con premeditación al vallisoletano que mató a su expareja en Bruselas
  8. 8

    Un brote de salmonela en una residencia de Peñafiel deja varios ancianos ingresados
  9. 9

    Marc Valiente, el central que sangraba con el Pucela en la UVI
  10. 10 Muere la exdiputada e histórica feminista del PSOE Carlota Bustelo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Mazarías respalda la decisión de Rosalía Serrano y critica la «escasa humanidad» de la oposición

Mazarías respalda la decisión de Rosalía Serrano y critica la «escasa humanidad» de la oposición