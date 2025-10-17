Mazarías respalda la decisión de Rosalía Serrano y critica la «escasa humanidad» de la oposición

«Fue un día muy complejo». Con esas palabras se refirió el alcalde de Segovia, José Mazarías, a la jornada del miércoles, cuando coincidieron la ... dimisión de su número dos, la concejala de Hacienda, Fondos Europeos y Contratación, Rosalía Serrano; y el bloqueo de la aprobación de la nueva ordenanza fiscal que obligará a prorrogar las tasas de 2025 a partir de enero. El regidor de la capital ha tardado 24 horas en realizar una valoración sobre la renuncia de su teniente de alcalde, pero su opinión ha sido rotunda: «Mi confianza la ha tenido hasta el final». Mazarías pidió disculpas a los ciudadanos por no haber logrado un acuerdo para sacar adelante los tributos, mientras que criticó la «escasa humanidad» y la «campaña de acoso» que han protagonizado los grupos de la oposición para conseguir el cese final de Serrano.

No es un momento fácil para el equipo de gobierno del Partido Popular. La seriedad fue protagonista de la sesión plenaria extraordinaria celebrada el miércoles y, apenas unas horas después, Mazarías hizo visible su enfado ante los medios de comunicación. El alcalde cargó contra las formaciones políticas de la oposición, no solo por no haber llegado a un consenso, sino también por haber desarrollado acciones para el «derribo» de la número dos en el Ayuntamiento de Segovia. «Es totalmente intolerable, una cosa es la política y los errores que todos cometemos y otra es un ataque personal despiadado», subrayó. A su juicio, esta «campaña» de acusaciones que ha desencadenado una crisis municipal ha estado liderada por la portavoz socialista, Clara Martín. «Espero que hayan aprendido algo de todo esto», insistió.

El regidor segoviano mostró su respaldo y respeto a la decisión tomada por su mano derecha en el gobierno municipal desde mayo de 2023, Rosalía Serrano, quien renunció al acta de concejal al no ser capaz de «aguantar la presión», según aclaró Mazarías. Su dimisión fue anunciada por el portavoz del grupo municipal popular, José Luis Horcajo, que especificó que su compañera se había mostrado «afectada» por los hechos acaecidos en los últimos días, lo que también había hecho mella en sus familiares. El cese se hará efectivo a finales de octubre.

Lo cierto es que la edil ha sido el centro de la diana de las críticas del resto de grupos políticos estos meses debido a su viculación con supuestas irregularidades urbanísticas a raíz de la construcción de 18 trasteros sin licencia. Esto llevó a la oposición a exigir su cese, aunque el alcalde defendió que no ha existido ni existe actualmente el «caso Rosalía Serrano».

Mazarías destacó la labor realizada por la edil en estos años de mandato. «Ha sido capaz de gestionar el desastre con el que este equipo de gobierno se encontró a su llegada por las subvenciones europeas, pues el anterior dejó manga por hombro sin dotar económicamente la parte municipal, sin proyectos y con los plazos a punto de vencer en muchos casos», aseveró. También hizo hincapié en el «intenso y excelente trabajo» de Serrano a la hora de sacar adelante la Agenda Urbana de 2030, así como en el momento de redactar una ordenanza fiscal que fracasó finalmente.

Algunos grupos políticos rechazaron la propuesta de tasas en la primera votación de septiembre justificando que la concejala de Hacienda estaba «deslegitimada» para defender el documento debido a la sospechas sobre irregularidades que se cernían sobre ella. El desacuerdo llevó a los ediles de PSOE, Ciudadanos, Izquierda Unida y Segovia en Marcha a abandonar el hemiciclo durante la alocución de Serrano, lo que Mazarías calificó como un «espectáculo bochornoso».

Facilitar la aprobación de tasas

En la última sesión extraordinaria para la aprobación de los tributos, la número dos ya no estaba presente. Renunció unos minutos antes y fue la concejala de Servicios Sociales e Igualdad y Barrios, Azucena Suárez, quien ocupó su asiento en la mesa presidencial. «Rosalía Serrano dimite, entre otras razones, para intentar facilitar que se aprueben las tasas y ni con esas», lamentó el alcalde de Segovia capital.

Mazarías confirmó que ya no manejan plazos para retomar las negociaciones y conseguir el visto bueno a su política fiscal, que adelantaba un ahorro medio de hasta 65 euros anuales en impuestos por núcleo familiar. El tiempo ha jugado en su contra y el límite para evitar la prórroga de la ordenanza se ha acabado. «Lo hemos intentado no una, sino dos veces, y no lo hemos logrado», apostilló, lo que le llevó a pedir disculpas a los ciudadanos segovianos. Solo necesitaban la abstención de un único concejal de la oposición, pero finalmente «no hemos convencido a los grupos», reconoció.

El regidor advirtió de que esta situación iba a tener un impacto directo en las arcas municipales, que percibirán más ingresos; y en los hogares, que tendrán que afrontar los mismos gastos que en 2025 al no aprobarse las rebajas. «No era la misma ordenanza que llevamos al pleno de septiembre, en esta ocasión hemos aceptado prácticamente todas las aportaciones que nos han hecho los grupos», destacó visiblemente indignado.

Mazarías señala a Vox, con quien intentó llegar a un acuerdo incluso en los instantes previos al pleno. Su línea roja era la exención de pago de los vehículos eléctricos en la zona ORA. «Les di mi palabra de honor de que estábamos dispuestos a retirar la medida», relató. También hizo referencia al PSOE y Ciudadanos, partidarios de aplicar la tasa a los autobuses turísticos. «Elaboramos un documento en el que nos comprometimos a que entrase en vigor en el primer trimestre», pero no sirvió para alcanzar un consenso.