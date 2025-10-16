Rosalía Serrano, tras su dimisión: «Estoy muy bien»

Rosalía Serrano, que presentó este miércoles su dimisión como concejala de Hacienda, Contratación y Fondos Europeos, ha preferido no pronunciarse sobre los motivos que le ... han llevado a tomar esta decisión. La edil asistió al Ayuntamiento de Segovia como cualquier día habitual para participar en el pleno, pero renunció al acta en los instantes previos, lo que obligó a aplazar por más de una hora la sesión extraordinaria en la que se iban a debatir las tasas.

«Estoy muy bien». Esas fueron las únicas palabras que trasladó con tono alegre a este medio después de hacerse efectivo su cese. Con una gran sonrisa en la cara, dedicó las primeras horas de la mañana a atender sus menesteres y algunas llamadas telefónicas. Si bien es cierto que rechazó asistir al encuentro municipal para la aprobación de la ordenanza fiscal, pese a ser la principal promotora del documento, permaneció muy cerca de la Casa Consistorial durante la celebración del pleno.

El grupo municipal del Partido Popular solicitó realizar un receso antes de dar comienzo a la sesión, donde fue comunicada la dimisión de Serrano. A continuación, el portavoz municipal, José Luis Horcajo, trasladó la noticia al resto de representantes de las diferentes formaciones políticas en una reunión a puerta cerrada en el propio despacho de la edil de Hacienda. Serrano permaneció durante varios minutos en la oficina de Alcaldía junto a sus compañeros de partido, para luego abandonar el edificio de la entidad local poco después de comenzar del pleno.