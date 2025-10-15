El pleno rechaza las tasas y el alcalde culpa a la oposición de que no haya bajada de impuestos

El alcalde de Segovia, José Mazarías, clausuró el pleno de este miércoles con un discurso cargado de reproches a la oposición tras una nueva ... derrota del equipo de gobierno del Partido Popular (PP) en el debate sobre las tasas. La propuesta de bajada de impuestos, defendida por los populares, no logró prosperar debido al voto en contra de todos los grupos de la oposición, con un resultado final de 13 votos en contra y 11 a favor.

La sesión estuvo marcada por la ausencia de la concejala de Hacienda, Rosalía Serrano, cuya dimisión minutos antes del pleno dejó al PP con un edil menos, debilitando su posición. Mazarías destacó que el equipo de gobierno había incorporado propuestas de la oposición y dialogado para buscar un consenso, con el objetivo de «ahorrar dinero del bolsillo de todos los ciudadanos». Sin embargo, acusó a los grupos opositores de bloquear una medida que, según él, «era buena para los segovianos». «¿Eran buenas para los segovianos? Veo que callan. Si eran buenas, ustedes las están echando atrás», reprochó el alcalde, visiblemente frustrado, antes de cerrar la sesión.

Mazarías instó a la oposición a «explicárselo a los segovianos», y dejó claro que la no aprobación de la bajada de impuestos es responsabilidad exclusiva de los grupos contrarios (PSOE, Vox, IU, Segovia en Marcha y Ciudadanos). El resultado del pleno pone de manifiesto las tensiones políticas en el consistorio segoviano y deja en el aire la posibilidad de nuevas negociaciones para futuras propuestas fiscales. El clima puede ser irrespirable de aquí al final de mandato.