Mesa presidencia del pleno de este miércoles. Antonio de Torre

El pleno rechaza las tasas y el alcalde culpa a la oposición de que no haya bajada de impuestos

Mazarías insta a la oposición a «explicar a los segovianos» su negativa a apoyar unas tasas que incorporaban «muchas» de sus propuestas

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:02

Comenta

El alcalde de Segovia, José Mazarías, clausuró el pleno de este miércoles con un discurso cargado de reproches a la oposición tras una nueva ... derrota del equipo de gobierno del Partido Popular (PP) en el debate sobre las tasas. La propuesta de bajada de impuestos, defendida por los populares, no logró prosperar debido al voto en contra de todos los grupos de la oposición, con un resultado final de 13 votos en contra y 11 a favor.

