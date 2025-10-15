El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rosalía Serrano, en un acto de este verano. Antonio de Torre

Dimite Rosalía Serrano, número dos del PP en el Ayuntamiento de Segovia

La concejala de Hacienda deja todos sus cargos y renuncia al acta municipal tras meses de sospechas sobre su actividad empresarial

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 10:25

Comenta

La concejala de Hacienda, Contratación y Fondos Europeos, y número dos del gobierno municipal, Rosalía Serrano, ha presentado este miércoles su dimisión. Lo ha hecho ... minutos antes del pleno, acosada por las sospechas de irregularidades que se ciernen sobre ella. Serrano ha renunciado al acta de concejal, lo que implica su cese de todos los cargos y delegaciones en el equipo de gobierno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un arrollamiento entre Olmedo y Valdestillas provoca retrasos en la línea Madrid-Valladolid
  2. 2 Búscate en las fotos de los aficionados del España-Bulgaria
  3. 3

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  4. 4 Reabierta por completo la vía de alta velocidad entre Madrid y Valladolid tras cinco horas cortada
  5. 5

    Urbanismo da vía libre a una zona para hasta 70 chalés pareados junto a la factoría de Renault
  6. 6 Los padres de Esther López piden 39 años de cárcel por el asesinato y 500.000 euros de indemnización
  7. 7

    Triplica la tasa de alcohol y se estampa contra el nuevo quitamiedos de Arco de Ladrillo
  8. 8

    Un accidente en la rotonda de Vallsur causa importantes retenciones en Valladolid
  9. 9 Vuelca un coche tras colisionar con una furgoneta en la avenida de Zamora
  10. 10

    Una médica reanima a un ciclista que entró en parada tras chocar contra un turismo en Parquesol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Dimite Rosalía Serrano, número dos del PP en el Ayuntamiento de Segovia

Dimite Rosalía Serrano, número dos del PP en el Ayuntamiento de Segovia