Dimite Rosalía Serrano, número dos del PP en el Ayuntamiento de Segovia

La concejala de Hacienda, Contratación y Fondos Europeos, y número dos del gobierno municipal, Rosalía Serrano, ha presentado este miércoles su dimisión. Lo ha hecho ... minutos antes del pleno, acosada por las sospechas de irregularidades que se ciernen sobre ella. Serrano ha renunciado al acta de concejal, lo que implica su cese de todos los cargos y delegaciones en el equipo de gobierno.

El portavoz municipal, José Luis Horcajo -quien ya sustituyó a Serrano como portavoz a comienzos del verano- comparecerá ante los medios en la Sala de la Biblioteca del Ayuntamiento tras la conclusión de la sesión plenaria donde la oposición ha vuelto a tumbar las tasas e impuestos para 2026.

El pleno ha comenzado con novedades. El asiento de Rosalía en la mesa presidencial del hemiciclo lo ha ocupado Azucena Suárez, concejala de Servicios Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Segovia. Pero el PP pierde un efectivo hasta la toma de posesión de un nuevo concejal. La siguiente en la lista que Mazarías encabezó en las elecciones de 2023 es Berta Migueláñez.