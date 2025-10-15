El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Miembros de la oposición votan en contra de las tasas. Antonio de Torre

El Ayuntamiento tendrá que prorrogar las tasas al fracasar las negociaciones

Todos los miembros de la oposición han vuelto a castigar al equipo de gobierno con su voto en contra de la nueva ordenanza fiscal

Ana María Criado

Segovia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 22:22

Comenta

El comienzo del próximo año 2026 no supondrá la entrada en vigor de una nueva ordenanza fiscal en Segovia. El equipo de gobierno del Partido ... Popular vuelve a perder otra votación para aprobar las tasas, lo que obliga a prorrogar los actuales tributos, aun cuando en enero ya están previstos algunos devengos. No hay visos de acuerdo por el momento. La oposición ha rechazado por unanimidad la propuesta presentada este miércoles en pleno extraordinario. Es un voto en contra que argumentan con la pérdida de confianza en el gobierno municipal, así como con la «falta de diálogo», la «soberbia» y la «incapacidad» para llegar a acuerdos.

