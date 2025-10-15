El Ayuntamiento tendrá que prorrogar las tasas al fracasar las negociaciones

El comienzo del próximo año 2026 no supondrá la entrada en vigor de una nueva ordenanza fiscal en Segovia. El equipo de gobierno del Partido ... Popular vuelve a perder otra votación para aprobar las tasas, lo que obliga a prorrogar los actuales tributos, aun cuando en enero ya están previstos algunos devengos. No hay visos de acuerdo por el momento. La oposición ha rechazado por unanimidad la propuesta presentada este miércoles en pleno extraordinario. Es un voto en contra que argumentan con la pérdida de confianza en el gobierno municipal, así como con la «falta de diálogo», la «soberbia» y la «incapacidad» para llegar a acuerdos.

El portavoz del grupo municipal del PP, José Luis Horcajo, defendió la ordenanza tras la dimisión de la concejala de Hacienda, Rosalía Serrano, en los instantes previos al pleno. Según explicó, el proyecto contemplaba una bajada fiscal «moderada, pero progresiva y equilibrada» que supondría el ahorro medio de hasta 65 euros por familia, una cuantía que se elevaba en el caso de aquellas unidades de convivencia numerosas. «Lo que tenemos que hacer es evitar que el Ayuntamiento pierda ingresos para poder dar lo servicios correctos», remarcó.

No valió para nada esta advertencia. Todos los miembros de la oposición mostraron su desacuerdo y bloquearon la acción del equipo de gobierno, que en esta ocasión jugaba en inferioridad numérica al contar con una edil menos en el salón de plenos. Por un lado, criticaron que el PP no había tenido en cuenta las aportaciones enviadas. «No se han incorporado y tampoco se ha hecho el más mínimo esfuerzo real por un diálogo y una negociación», criticó Noemí Otero, de Ciudadanos, al comienzo del debate.

Para Segovia en Marcha, la rebaja de las tasas sugerida no es suficiente. «Han subido la presión fiscal cuatro plantas y ahora proponen bajar un escaloncito», sostuvo Guillermo San Juan. Ángel Galindo, portavoz de Izquierda Unida, aseguró que el alcalde de Segovia, José Mazarías, había demostrado «su incapacidad para gobernar la ciudad» y mostró su preocupación por la «falta de autocrítica» del gobierno local.

La líder de Vox en el Ayuntamiento, Esther Núñez, justificó su oposición porque el PP había cruzado una «línea roja» que no iban a consentir, como es la exención de pago de la zona ORA a los vehículos eléctricos. Horcajo replicó que habían dado la opción de retirar esta iniciativa pero no se aceptó, lo que Núñez negó. «Traer a este pleno las ordenanzas sin buscar acercamientos es un suicidio político y un gran error», apostilló.

Por su parte, el PSOE consideró que la dimisión de Rosalía Serrano era un «punto de inflexión» en el mandato corporativo, pero no era suficiente para dar el visto bueno a unos tributos que habían resultado de «la soberbia y la irresponsabilidad política», señaló la portavoz socialista, Clara Martín, que apeló al regidor a abandonar el «tono de crispación» y a asumir que gobierna «en minoría».

Mirada al futuro

Los grupos no han descartado volver a negociar con el PP en los próximos meses, por lo que apelan a la convocatoria de la mesa de tasas con la antelación suficiente para estudiar y debatir las diferentes propuestas. Mazarías se pronunció al final de la sesión para insistir en que se habían realizado multitud de cambios «importantes» respecto a la ordenanza que se presentó en septiembre con el objetivo de «ahorrar dinero en el bolsillo de los segovianos».

Horcajo fue más rotundo en el turno de cierre, pues defendió que rechazar el dictamen era «una derrota para todos», pero especialmente «para los ciudadanos». «Los segovianos están cansados de nuestras rencillas políticas, de nuestros discursos partidistas y viscerales; todos debemos dar una lección de política útil», concluyó.