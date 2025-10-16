El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Berta Migueláñez. en la presentación de la candidatura de José Mazarías al Ayuntamiento de Segovia. Antonio de Torre

Segovia

Berta Migueláñez, la siguiente en la lista para suceder a Rosalía

El portavoz municipal del PP aseguró este miércoles que todavía no había un candidato para ostentar las concejalías de Hacienda, Contratación y Fondos Europeos

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Jueves, 16 de octubre 2025, 07:41

Comenta

La repentina dimisión de la número 2 en el Ayuntamiento de Segovia, Rosalía Serrano, que ostentaba también el cargo de concejala de Hacienda, Contratación y ... Fondos Europeos, lleva a pensar en una reestructuración urgente del equipo del gobierno del Partido Popular. El portavoz del grupo municipal, José Luis Horcajo, reconoció que «todo había sido muy rápido» y que todavía no había dado tiempo a pensar en el posible sucesor de la edil segoviana. Berta Migueláñez Arribas es la siguiente en la lista de la candidatura con la que se presentó el alcalde, José Mazarías, a las elecciones locales de 2023.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

