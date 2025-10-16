Berta Migueláñez, la siguiente en la lista para suceder a Rosalía

La repentina dimisión de la número 2 en el Ayuntamiento de Segovia, Rosalía Serrano, que ostentaba también el cargo de concejala de Hacienda, Contratación y ... Fondos Europeos, lleva a pensar en una reestructuración urgente del equipo del gobierno del Partido Popular. El portavoz del grupo municipal, José Luis Horcajo, reconoció que «todo había sido muy rápido» y que todavía no había dado tiempo a pensar en el posible sucesor de la edil segoviana. Berta Migueláñez Arribas es la siguiente en la lista de la candidatura con la que se presentó el alcalde, José Mazarías, a las elecciones locales de 2023.

«Hay que mirar la lista y ve quién viene, habrá que hacer una llamada y ver si aceptan o no el reto de acompañarnos al equipo de gobierno en este casi año y medio que queda para conseguir los proyectos para Segovia», declaró Horcajo. «Todavía no puedo decir nada sobre ello», reconoció en las horas posteriores a la renuncia al acta de concejal por parte de Rosalía Serrano tras sufrir la presión mediática y de la oposición por las sospechas de irregularidades urbanísticas que se ciernen sobre ella. Al comienzo de este jueves, no había novedades sobre este asunto.

En este sentido, suena el nombre de Berta Migueláñez para ocupar el cargo. Licenciada en Ciencias y Tencología de los Alimentos y profesora de Formación Profesional en el centro Felipe VI, ocupaba el puesto número 14 en el listado de Mazarías. Está seguida de Mónica Román Esteban, ingeniera de Caminos, Canales y Puertos; y completan la candidatura que se presentó a los comicios municipales Roberto Moreno Esteban, Marta Isabel Rodrigo, Ildefonso Jambrina Bermejo, Ana Redondo González, Ruth Llorente de Andrés,Diana Velasco Cano, José Luis de Santos Arribas, Jorge Ayuso de Francisco y Silvia Pasarón Ayuso. Cierra el listado Pablo Pérez, actual diputado por Segovia en el Congreso.

No sería el único nombramiento que se produce en el actual mandato, ya que Raquel Alonso renunció a su puesto en el Ayuntamiento de Segovia en julio de 2024 para sustituir a José Luis Sanz Merino al frente de la Delegación de la Junta de Castilla y León. Esto supuso la entrada en el gobierno municipal de María Carpio Guijarro, miembro de Nuevas Generaciones y actual concejala de Personal y Organización.