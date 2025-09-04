El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El novillo rezagado, durante el tramo inferior del Embudo.

El novillo rezagado, durante el tramo inferior del Embudo. M. R.

Cuéllar cierra su ciclo con un encierro tranquilo en el campo y fuerte en las calles

El único incidente se produjo al final del Embudo, cuando uno de los novillos de Aurelio Hernando se giró y volvió a ascender la cuesta

Mónica Rico

Mónica Rico

Cuéllar

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:13

La villa de Cuéllar cerró este jueves su ciclo de encierros de 2025 con un encierro que rozó el sobresaliente. Fue una jornada tranquila ... en el campo, donde los jinetes pudieron desempeñar su labor sin apenas complicaciones, y vibrante en las calles, con algunas bonitas carreras -aunque breves-, debido a la fuerza que imprimieron los novillos de la ganadería de Aurelio Hernando. Esta ganadería se convierte así en firme candidata al trofeo a la mejor del ciclo.

elnortedecastilla Cuéllar cierra su ciclo con un encierro tranquilo en el campo y fuerte en las calles