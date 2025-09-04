Cuéllar cierra su ciclo con un encierro tranquilo en el campo y fuerte en las calles

La villa de Cuéllar cerró este jueves su ciclo de encierros de 2025 con un encierro que rozó el sobresaliente. Fue una jornada tranquila ... en el campo, donde los jinetes pudieron desempeñar su labor sin apenas complicaciones, y vibrante en las calles, con algunas bonitas carreras -aunque breves-, debido a la fuerza que imprimieron los novillos de la ganadería de Aurelio Hernando. Esta ganadería se convierte así en firme candidata al trofeo a la mejor del ciclo.

El encierro comenzó con normalidad en los corrales del río Cega ante numeroso público. Los novillos salieron bien arropados por los mansos y, aunque uno de ellos amagó con desviarse a la izquierda, siguió sin problema. La manada fue recogida por los jinetes en el acceso a los pinares y continuó al paso, con tranquilidad, hasta la Cañada de la Reina.

Pocos metros después se decidió parar a los astados durante más de media hora por una urgencia sanitaria (el intento de asesinato de una mujer a manos de su expareja), ya que una UVI móvil debía acceder al polígono industrial Prado Vega, próximo al recorrido. El buen comportamiento del ganado permitió esta interrupción sin incidentes. Tras el paso de la ambulancia se reanudó el encierro con normalidad.

La marcha por el pinar, hasta el paso de Las Máquinas, se desarrolló sin complicaciones. Incluso ese cruce se hizo de forma pausada y segura. En la rastrojera, los novillos mantuvieron la calma, lo que permitió disfrutar de un bonito espectáculo. Cerca del primer túnel bajo la autovía se aceleró el paso para evitar que algún ejemplar se quedara atrás. Posteriormente, en uno de los descansaderos, se realizó una nueva parada, igualmente sin problemas, antes de alcanzar lo alto del Embudo.

Allí, los jinetes aguardaron el momento de iniciar el descenso urbano. Gracias al buen comportamiento de la manada se pudo realizar con calma y precisión, dejando una imagen muy aplaudida por el público. Ya en los últimos metros, los caballistas se abrieron y aceleraron el ritmo, permitiendo que la manada entrara con fuerza en las calles.

Sin embargo, uno de los novillos se giró antes de entrar al casco urbano y volvió cuesta arriba hasta el Embudo. En ese punto, la organización utilizó los cabestros del camión de apoyo previsto para estas situaciones. Arropado por jinetes y bueyes, el astado retomó el descenso y se reincorporó al recorrido con normalidad.

Para el alcalde de Cuéllar, Carlos Fraile, el encierro fue «prácticamente de diez». Destacó el traslado por el campo como «un auténtico paseo», que podría haber sido aún mejor «si los caballos no hubieran apretado tanto a las reses». También valoró la entrada a las calles como «muy explosiva», salvo por el incidente del novillo rezagado, que «no encontró hueco y se dio la vuelta», resolviéndose gracias al uso de los cabestros del camión, un recurso que «ha quedado demostrado que funciona muy bien». En su opinión, fue un «encierro muy positivo para cerrar las fiestas».

En el tramo urbano, tanto corredores como espectadores disfrutaron del espectáculo. Aunque los mansos lideraron al inicio del embudo, fueron rápidamente adelantados por los bravos, que imprimieron gran velocidad, lo que limitó la longitud de las carreras. Aun así, se vivieron momentos intensos.

La Asociación Encierros de Cuéllar valoró positivamente el encierro, aunque destacaron que los bravos corrieron con excesiva fuerza debido al tranquilo ritmo del campo. Dos novillos encabezaron la carrera, seguidos por otros tres y, más atrás, los mansos. El sexto novillo trotó hasta llegar a la plaza. Según la asociación, fue un «buen encierro», con carreras cortas pero intensas.

En la enfermería de la plaza de toros se atendió a un corredor con lesiones leves por policontusiones tras ser golpeado por uno de los astados en la avenida de Los Toros.