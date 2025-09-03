El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Cuarto encierro de Cuéllar por el campo. Nacho Valverde (Ical)

Cuéllar

El encierro de los utreros de Montes de Oca exhibe ingeniería de bueyes

El buen manejo de los cabestros permitió que los seis astados llegaran hasta las calles de la población

César Mata

César Mata

Cuéllar

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:04

Desde la salida de los corrales del Puente Segoviano se pudo advertir que la conducción del encierro en su tramo campero no sería fácil. La ... alquimia de procedencias domecq –con preponderancia Jandilla- en los utreros de Montes de Oca, divisa gaditana, no estaba contraindicada para el hermanamiento, pero un astado, negro zaíno, bien armado, quería hacerse notar. Y bien que lo consiguió. Un activista del segregacionismo.

