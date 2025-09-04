El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Guardia Civil, junto al vehículo donde se han producido los hechos. Antonio Tanarro

Buscan al hombre que ha quemado a su expareja en Cuéllar dentro de un coche

La Guardia Civil investiga los hechos ocurridos como un caso de violencia de género

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Jueves, 4 de septiembre 2025, 10:28

La Guardia Civil investiga el incendio de un vehículo en el que se encontraba una mujer en su interior como un posible caso de violencia ... de género. Según han confirmado fuentes de la Subdelegación del Gobierno, ha sido la expareja de la víctima quien habría intentado quemar el coche con la mujer dentro. El hombre es de Palencia, ya está identificado y está siendo buscado por los agentes del Instituto Armado desde primera hora de la mañana.

