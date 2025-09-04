El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un agente de la Guardia Civil, en el lugar de los hechos. Antonio Tanarro

Cuéllar

El hombre que ha quemado a su expareja había salido de prisión y estaba desterrado de Palencia

La víctima, de 52 años, ha sido trasladada en helicóptero con pronóstico reservado al hospital de La Paz en Madrid

Quique Yuste
Mónica Rico

Quique Yuste y Mónica Rico

Segovia | Cuéllar

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:40

La Guardia Civil busca desde la mañana de este jueves al hombre que presuntamente ha intentado asesinar a su expareja prendiéndole fuego dentro de un coche ... en el polígono industrial Prado Vega de Cuéllar. La víctima, una mujer de 52 años, fue rescatada inconsciente del vehículo en llamas por parte de un hombre que estaba en la zona. Posteriormente fue trasladada en helicóptero al hospital de La Paz (Madrid), donde permanece con pronóstico reservado.

