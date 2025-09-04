El hombre que ha quemado a su expareja había salido de prisión y estaba desterrado de Palencia

La Guardia Civil busca desde la mañana de este jueves al hombre que presuntamente ha intentado asesinar a su expareja prendiéndole fuego dentro de un coche ... en el polígono industrial Prado Vega de Cuéllar. La víctima, una mujer de 52 años, fue rescatada inconsciente del vehículo en llamas por parte de un hombre que estaba en la zona. Posteriormente fue trasladada en helicóptero al hospital de La Paz (Madrid), donde permanece con pronóstico reservado.

El agresor, ya identificado por los agentes, es natural de Palencia. El varón había salido recientemente de prisión y estaba residiendo en Cuéllar tras ser desterrado de la capital palentina, una medida habitual en personas de etnia gitana. La mujer logró señalarlo como responsable tras recuperar la consciencia.

El ataque tuvo lugar sobre las 07:30 horas, cuando la víctima salía de trabajar en una empresa de la zona. Fue entonces cuando el agresor, según los primeros indicios, prendió fuego al vehículo con la mujer dentro. La rápida intervención de varios testigos, que usaron extintores para sofocar las llamas, permitió sacarla del coche con vida, aunque inconsciente.

La Guardia Civil investiga el suceso como un nuevo caso de violencia de género. La víctima había estado anteriormente incluida en el sistema VioGén —el protocolo estatal de seguimiento y protección para mujeres en riesgo—, aunque su caso figuraba actualmente como inactivo, lo que significa que no contaba con protección activa en el momento del ataque.

El alcalde de Cuéllar, Carlos Fraile, ha condenado con rotundidad los hechos y ha deseado una pronta recuperación a la víctima. También ha pedido «todo el peso de la ley» para el presunto agresor, y ha recordado la importancia de seguir visibilizando la violencia de género: «Existe y está en nuestra sociedad», ha advertido.

Este nuevo episodio de violencia machista en Cuéllar ha generado una profunda conmoción en el municipio, que aún recuerda el asesinato de otra vecina, Mainca, en octubre de 2024, también a manos de su expareja. «Deseamos que este tipo de sucesos no vuelvan a repetirse en nuestra población», ha señalado el regidor, apelando a la denuncia y a los recursos disponibles como el 016.