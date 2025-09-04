El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

En grande, el coche incendiado en el polígono Prado Vega; en pequeño, el alcalde de Cuéllar, Carlos Fraile. Antonio Tanarro y Mónica Rico

El Ayuntamiento de Cuéllar condena el intento de asesinato a una vecina

El alcalde del municipio segoviano desea que «caiga todo el peso de la ley» para el presunto autor de un delito de violencia de género

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:38

El Ayuntamiento de Cuéllar ha condenado «con toda la rotundidad» el intento de asesinato de un hombre a su expareja, vecina del municipio segoviano, ocurrido ... este jueves. La víctima, de 52 años, salía de trabajar sobre las 7:30 horas de una empresa en el polígono industrial Prado Vega horas cuando el agresor prendió fuego al vehículo donde se encontraba la mujer. El alcalde de la villa cuellarana, Carlos Fraile, ha deseado la «más pronta recuperación» a su vecina y que caiga «todo el peso de la ley» para el presunto autor del delito de violencia de género.

