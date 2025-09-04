El Ayuntamiento de Cuéllar condena el intento de asesinato a una vecina

El Ayuntamiento de Cuéllar ha condenado «con toda la rotundidad» el intento de asesinato de un hombre a su expareja, vecina del municipio segoviano, ocurrido ... este jueves. La víctima, de 52 años, salía de trabajar sobre las 7:30 horas de una empresa en el polígono industrial Prado Vega horas cuando el agresor prendió fuego al vehículo donde se encontraba la mujer. El alcalde de la villa cuellarana, Carlos Fraile, ha deseado la «más pronta recuperación» a su vecina y que caiga «todo el peso de la ley» para el presunto autor del delito de violencia de género.

«Toda la sociedad cuellarana muestra su repulsa y consternación ante este tipo de sucesos», subrayó el regidor instantes después de conocer el intento de asesinato de un hombre a su exmujer. El centro de emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió varias llamadas alertando del incendio de un coche en un aparcamiento de la zona industrial de la provincia de Segovia y fueron las personas presentes en el lugar quienes sofocaron inicialmente con extintores el fuego y lograron rescatar a la mujer del interior del vehículo.

Según ha confirmado la Subdelegación del Gobierno en Segovia, el agresor es natural de Palencia, ya ha sido identificado y se encuentra en busca y captura por los agentes de la Guardia Civil. «Quiero insistir mucho en la concienciación sobre la violencia de género, pues existe y está en nuestra sociedad», aseguró Fraile. Precisamente, hizo referencia a otro caso de violencia de género que ocurrió en el municipio hace menos de un año. El pasado mes de octubre Mainca, una mujer de 33 años y también vecina de Cuéllar, fue estrangulada por su expareja en Arroyo de Cuéllar y falleció unos días después.

En el pasado, la mujer víctima del ataque por violencia de género este jueves había estado incluida en el sistema VioGén —la herramienta del Ministerio del Interior para el seguimiento y protección de víctimas de violencia de género—, aunque actualmente su caso figuraba como inactivo. «Hay casos activos por violencia de género que sigue la Guardia Civil y Policía Local, por eso quiero animar a todas las mujeres que interpongan las denuncias correspondientes en el teléfono 016», insistió el alcalde cuellarano. «Deseamos que este tipo de sucesos no estén en nuestra población», concluyó.