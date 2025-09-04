Rescatan a una mujer inconsciente en Cuéllar tras incendiarse su coche

Una mujer de unos 50 años ha sido rescatada inconsciente esta mañana tras el incendio de un vehículo en el polígono industrial Prado Vega, en ... Cuéllar. El servicio de emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió varias llamadas de aviso a las 07:38 horas alertando del suceso, ocurrido en un aparcamiento de la zona industrial.

Según los alertantes, el fuego estaba siendo sofocado inicialmente con extintores por personas presentes en el lugar, que también lograron sacar del interior del vehículo a la mujer afectada, ya sin conocimiento.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos de Segovia, Guardia Civil y personal sanitario de Sacyl, que movilizó una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y un equipo médico del centro de salud de Cuéllar. De hecho, el quinto y último encierro de Cuéllar ha tenido que detener a la manada en el pinar más de lo habitual para no interferir en la llegada de la ambulancia. Por protocolo, también fue informado el servicio de Medio Ambiente.

A esta hora, los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona. Se desconocen aún las causas del incendio.

No es el único suceso que ha ocurrido en Cuéllar esta mañana. Menos de media hora más tarde se ha producido el vuelco de un turismo en el que un menor ha resultado herido leve.