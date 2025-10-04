El Real Valladolid afronta un nuevo derbi para recomponerse

El brusco frenazo sufrido por el Real Valladolid en los dos últimos partidos aumenta la necesidad de recomponer el paso. El equipo blanquivioleta, que se ... encaramó a la cima de la tabla tras las dos primeras jornadas, ha sufrido sendos despeños con las inesperadas derrotas frente al Albacete Balompié (2-0) y en el derbi autonómico contra la Cultural Leonesa (0-1). Los dos fiascos consecutivos, unidos al debate sobre la calidad del fútbol que despliega, obligan al conjunto que entrena Guillermo Almada a agudizar todos sus sentidos para evitar un tercer sopapo que aumente una crisis incipiente. El renovado CDMirandés es el rival que pondrá a prueba a un Pucela que ha ido perdiendo señas de identidad por el camino y que este domingo (18:30 horas) necesita darse una alegría ante su público en Zorrilla e inyectar una buena dosis de moral a todo el entorno. He aquí un nuevo derbi para recuperar las esencias y volver a los puestos altos de la tabla.

El Real Valladolid se ha gripado en la parcela de la definición (no ha marcado en ninguno de los dos últimos partidos que ha jugado) y ha mostrado cómo cualquier resquicio puede ser aprovechado por los rivales para mandarle a la lona. Guillermo Almada ha clamado esta semana contra los errores de los jugadores que se quedan en el césped pidiendo una falta mientras los futbolistas contrarios aprovechan la situación para marcar. Peter Federico (en Albacete) y Mathis Lachuer (ante la Cultural en Zorrilla) ya han aprendido que no pueden ir al suelo esperando que el colegiado haga sonar su silbato. Después de las primeras siete jornadas, el Pucela sigue luciendo como uno de los equipos menos goleados (cinco tantos en contra), pero el cuadro de Almada no ha logrado dejar su portería a cero desde la tercera jornada frente al Córdoba.

El Real Valladolid necesita, por tanto, recuperar el blindaje perdido y, sobre todo, llegar con peligro y la mira bien ajustada al área rival. Para ello, tendrá que sortear el 5-3-2 que previsiblemente seguirá aplicando Fran Justo en el Mirandés. El equipo jabato puede parecer un rival propicio para rehacerse, pero habrá que romper varios cerrojos y los chicos de Miranda ya han demostrado que se les da mejor la versión forastera que la local. Los siete puntos que atesoran en siete jornadas han llegado siempre lejos de Mendizorroza (donde juega temporalmente como local por las obras en Anduva), con triunfos en la cancha del Granada (1-2), Albacete (con un contundente 1-4) y el empate de hace dos jornadas en Andorra (1-1). Si en su casa todo han sido desgracias hasta ahora (incluida la última derrota frente al Real Zaragoza), el Mirandés vive de hacer daño a domicilio y el Real Valladolid ya sabe que en esta categoría cualquier desenlace resulta posible

Guillermo Almada se ha caracterizado hasta el momento por confiar en el mismo núcleo de jugadores para conformar el once y se ha mostrado poco partidario de ejecutar cambios, tanto en las victorias iniciales como tras sufrir la primera derrota en Albacete. La lesión de Amath Ndiaye (seis meses de baja por una triple fractura facial tras un golpe en el último partido) obliga al técnico uruguayo a recomponer la banda derecha del ataque. Peter Federico cuenta con todas las papeletas para aparecer de inicio por primera vez, con la idea de que aporte toda la pólvora posible en la generación de juego ofensivo. Almada descartó el viernes la opción de colocar a Iván Alejo en su posición natural, por lo que el vallisoletano continuará como reconvertido lateral derecho de largo recorrido y esfuerzos constantes de ida y vuelta.

Almada también desestimó la titularidad de Stanko Juric, falto de entrenamientos tras seis días ingresado en el hospital por una herida que se infectó de mala manera en su pie derecho. Mathis Lachuer, que ya jugó de inicio ante la Cultural, es el recambio natural para el técnico, a pesar de que no cuenta con las mismas características del defensivo mediocentro croata. En cualquier caso, el futbolista francés tendrá ocasión de mostrar la condición de centrocampista 'mixto' con la que se le etiquetó en verano. En el resto de demarcaciones no se prevén cambios, con Guilherme Fernandes consolidado en la portería, la línea de zagueros que ya se repite de memoria (Alejo-Tomeo-Torres-Guille Bueno), Meseguer como acompañante de Lachuer, Peter Federico y Stipe Biuk partiendo desde las bandas, el recuperado Iván San José 'Chuki' como enlace (relevando previsiblemente a Julien Ponceau) y el infatigable Juanmi Latasa como delantero centro.

El Mirandés ha vivido durante la semana con el delantero Carlos Fernández (tres goles) y el central Sergio Postigo entre algodones, dos piezas fundamentales para Fran Justo. Todos los esfuerzos en Miranda han estado encaminados a que estuvieran disponibles para el choque de este domingo.