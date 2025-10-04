El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El blanquivioleta Iván Alejo, en plena pugna la pasada jornada durante el derbi ante la Cultural. Rodrigo Jiménez
El Real Valladolid afronta un nuevo derbi para recomponerse

El equipo de Guillermo Almada recibe al Mirandés en Zorrilla con la urgencia de ganar para superar las dos últimas derrotas ante Albacete y Cultural

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Sábado, 4 de octubre 2025, 20:04

Comenta

El brusco frenazo sufrido por el Real Valladolid en los dos últimos partidos aumenta la necesidad de recomponer el paso. El equipo blanquivioleta, que se ... encaramó a la cima de la tabla tras las dos primeras jornadas, ha sufrido sendos despeños con las inesperadas derrotas frente al Albacete Balompié (2-0) y en el derbi autonómico contra la Cultural Leonesa (0-1). Los dos fiascos consecutivos, unidos al debate sobre la calidad del fútbol que despliega, obligan al conjunto que entrena Guillermo Almada a agudizar todos sus sentidos para evitar un tercer sopapo que aumente una crisis incipiente. El renovado CDMirandés es el rival que pondrá a prueba a un Pucela que ha ido perdiendo señas de identidad por el camino y que este domingo (18:30 horas) necesita darse una alegría ante su público en Zorrilla e inyectar una buena dosis de moral a todo el entorno. He aquí un nuevo derbi para recuperar las esencias y volver a los puestos altos de la tabla.

