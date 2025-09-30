Iván Alejo, apercibido con cuatro tarjetas, puede salir del lateral
Almada debe buscar un sustituto para el extremo derecho debido a la baja de Amath
Valladolid
Martes, 30 de septiembre 2025, 19:54
En la cabeza de Guillermo Almada y su cuerpo técnico está tocar algo para el encuentro ante el Mirandés. Ya lo estaba para le choque ... ante la Cultural y Deportiva Leonesa el pasado domingo, pero, finalmente, optó por darle un voto de confianza a los jugadores que labraron el buen arranque del equipo en la Liga.
Sin embargo, dos derrotas seguidas y, pese al mensaje público de mejoría futbolística, implica algún tipo de rotación o cambio, en busca de la reacción del equipo.
El trueque obligado –quiera o no el preparador uruguayo– estará en la banda derecha, donde el lesionado Amath dejará un hueco.
Almada maneja varias alternativas para este puesto. Hasta el momento, y en los dos últimos partidos, el elegido para sustituir al extremo senegalés ha sido Peter Federico. Sin embargo, sus primeros minutos como blanquivioleta no han sido los esperados, y el míster podría optar por otras variables.
Si opta por un equipo más continuista, Biuk podría cambiar de banda para incluir en la izquierda a Sergi Tenés, que dejó buenos minutos ante la Cultural, y fue de lo mejorcito ante el equipo leonés.
La otra opción de Almada es adelantar a Iván Alejo y colocarle en su posición, en el extremo. En favor de esta decisión, la de recuperar al canterano en su sitio; y también la posibilidad de evitar que se exponga más a recibir cartulina amarilla, ya que está apercibido de sanción, con cuatro tarjetas, siendo el jugador más sancionado del equipo.
