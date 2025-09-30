Nueva charla introspectiva para atajar la primera crisis de resultados

Por segunda semana consecutiva, Guillermo Almada y su cuerpo técnico aprovecharon el primer entrenamiento semanal –abierto al público y a la prensa– para reunirse en ... el césped de los Anexos. Lo hicieron previo a la apertura de la puerta para los aficionados y durante casi media hora. ¿El objetivo? Detectar por ambas partes los errores y problemas detectados en la última derrota ante la Cultural y Deportiva Leonesa el pasado domingo.

No fue una charla tan extensa como la del pasado martes, en la que el círculo de caritas largas se extendió durante casi una hora, no. Más breve y con otro semblante, Almada charló con los jugadores para conjurar la semana que finalizará con un nuevo partido en Zorrilla, con el derbi ante el Mirandés.

En la sesión preparatoria estuvieron todos los futbolistas a excepción de Amath N'Diaye, que será operado hoy debido a la fractura en en el arco cigomático que padeció en el encuentro del pasado domingo.

En el círculo estuvieron Juric, Maroto, Chuki y Marcos André. Este último, junto con Juric, se mantuvo al margen del grupo, con idas y venidas al gimnasio, con la buena noticia de que comenzó a tocar balón, aunque de forma individual, con lanzamientos cortos a porterías pequeñas.

Por su parte, el capitán se limitó a ejercitarse de forma física, y prácticamente está descartado para el choque con el Mirandés, al igual que el brasileño, que pese a la mejoría, es casi imposible que llegue al 100% para enfrentarse al equipo donde despuntó como delantero.

Chuki y Maroto

La buena nueva para el grupo está en el regreso, casi de forma total, de Chuki y Maroto. Los dos canteranos pudieron jugar con sus compañeros en los encuentros en espacio reducido, eso sí, con porteros y con lanzamientos a porrtería. Ambos futbolistas tienen más posibilidades de entrar en la lista de Almada para el partido con el Mirandés del domingo, lo que le daría más alternativas al técnico para el centro del campo y la media punta.

Maroto fue uno de los destacados en la última victoria ante el Almería hace dos semanas, con gol incluido en el descuento, y fue destacado como referente para la cantera por el propio entrenador uruguayo. Por su parte, Chuki, al que el club quiere renovar cuanto antes, también arrancó la temporada a un gran nivel, aunque con el paso de los partidos fue perdiendo protagonismo.