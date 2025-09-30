El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alejo pugna por un balón con un rival de la Cultural.

Alejo pugna por un balón con un rival de la Cultural. Rodrigo Jiménez
Reflexiones de pizarra

Jugadores y juego en el Real Valladolid

«Urge testar el sistema frente a los hombres elegidos para desarrollarlo. El fútbol, sin orden posicional ni sentido táctico, es una castaña»

Javier Yepes

Javier Yepes

Martes, 30 de septiembre 2025, 13:14

Es de sobra sabido que el fútbol son los futbolistas como máximo exponente de lo que sucederá en el terreno de juego; sin embargo, no ... es menos cierto que si esos protagonistas son los idóneos para afrontar el envite, juegan en sus puestos adecuados y responden a un esquema preconcebido que cumpla con la ortodoxia futbolística, entonces ya estamos hablando de sistema y de equipo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Al menos 18 afectados en Valladolid por el cierre por sorpresa de un concesionario de motos
  2. 2 Muere un hombre de 60 años tras caerle un pino en Pedrajas de San Esteban
  3. 3 Viajes gratis en autobús en Castilla y León: consulta las 2.610 rutas de Buscyl disponibles desde este martes
  4. 4

    El fallecido al caerle un árbol en Pedrajas era un exagente forestal de 60 años
  5. 5

    La vacuna contra la gripe en Castilla y León: fecha, grupos de riesgo y todo lo que debes saber
  6. 6

    Muere a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  7. 7

    La Guardia Civil asevera que el atropello mortal de tres camioneros en Tordesillas era «evitable»
  8. 8

    El tercer carril de la A-62 obligará a expropiar 746.000 metros de 257 parcelas
  9. 9 Una acróbata española muere tras caer de un trapecio en un circo alemán
  10. 10 Detectados dos trabajadores ilegales y tres más sin contrato en explotaciones agrícolas y viñedos de Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Jugadores y juego en el Real Valladolid