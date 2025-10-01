Amath estará seis semanas de baja en el Real Valladolid por una triple fractura facial El extremo senegalés fue operado este miércoles en el hospital Campo Grande tras el golpe que sufrió en la cara ante la Cultural

Arturo Posada Valladolid Miércoles, 1 de octubre 2025, 18:39

El Real Valladolid confirmó este miércoles el tiempo que Amath Ndiaye permanecerá apartado de los terrenos de juego. El equipo blanquivioleta no podrá contar con el extremo senegalés durante seis semanas, según las previsiones médicas, para recuperarse de la triple fractura facial que presenta.

Amath fue intervenido durante la mañana de este miércoles por la doctora Pilar Lobo en el hospital Recoletas Salud Campo Grande, en una operación en la que estuvo acompañada por los médicos del Real Valladolid.

Como informó el club blanquivioleta en un comunicado, Amath sufre una triple fractura en la cara: fronto-orbitaria, hueso malar y arco cigomático.

El extremo senegalés se lesionó tras un encontronazo con Roger Hinojo durante el partido Real Valladolid-Cultural Leonesa disputado el pasado domingo en Zorrilla. El futbolista blanquivioleta saltó para disputar un balón y recibió el impacto del jugador rival, que acudió también al duelo aéreo, aunque llegó tarde a la acción. Roger Hinojo ya contaba con una tarjeta amarilla en esos momentos y el árbitro evitó mostrarle la segunda al entender que se trataba de un choque fortuito. En esa acción resultó amonestado el blanquivioleta Iván Alejo «por protestar al cuarto árbitro» la decisión del colegiado Álvaro Moreno de no mostrar la segunda amarilla a Hinojo. Tras ser atendido, Amath intentó volver al terreno de juego, pero esa idea quedó rápidamente desechada tras las primeras exploraciones.

De esta manera, el entrenador del Real Valladolid, Guillermo Almada, tendrá que decidir quién ocupará el puesto de extremo derecho para suplir al senegalés, titular en las primeras siete jornadas de Liga. Peter Federico es el recambio natural, con la opción también de utilizar al lateral Iván Alejo en su demarcación natural.