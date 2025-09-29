El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Amath se duele tras una entrada, en el choque ante la Cultural Leonesa. Rodrigo Jiménez
Real Valladolid

Amath pasará por el quirófano sin fecha de regreso

El extremo blanquivioleta tuvo que retirarse tras un fuerte golpe en el partido ante la Cultural Leonesa

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:29

Malas noticias para Amath N'Diaye, que tendrá que pasar por el quirófano. El extremo blanquivioleta, que tuvo que retirarse conmocionado del césped el pasado ... domingo tras un golpe, será operado por una fractura en el arco cigomático y órbita.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La agenda de la ministra Ana Redondo: 38 actos en Valladolid... de 580
  2. 2

    Un amplio despliegue policial conduce a los aficionados de la Cultural a Parquesol tras ser cacheados uno a uno
  3. 3 Búscate en las fotos de la Media Maratón de Valladolid
  4. 4 La escapada de Carlos Baute a una conocida bodega de la Ribera del Duero
  5. 5

    La última churrería callejera de Valladolid cumple 70 años: «Ya nadie quiere ser churrero»
  6. 6 Por qué es fiesta en Valladolid el lunes 13 de octubre y qué tiendas y supermercados abrirán
  7. 7 Búscate en las fotos de los aficionados del Real Valladolid-Cultural
  8. 8 Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy lunes 29 de septiembre de 2025?
  9. 9

    El tercer carril de la A-62 obligará a expropiar 746.000 metros de 257 parcelas
  10. 10

    Un tesoro en el trastero: hallan una colección de fotos inéditas sobre el despegue industrial de Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Amath pasará por el quirófano sin fecha de regreso

Amath pasará por el quirófano sin fecha de regreso