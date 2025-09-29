Amath pasará por el quirófano sin fecha de regreso
El extremo blanquivioleta tuvo que retirarse tras un fuerte golpe en el partido ante la Cultural Leonesa
Valladolid
Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:29
Malas noticias para Amath N'Diaye, que tendrá que pasar por el quirófano. El extremo blanquivioleta, que tuvo que retirarse conmocionado del césped el pasado ... domingo tras un golpe, será operado por una fractura en el arco cigomático y órbita.
La lesión detectada tras haber sido sometido el jugador a un TAC, implica una lesión del hueso que forma el pómulo y la cavidad ocular, generalmente causada por un golpe directo y que puede producir hundimiento del pómulo, dolor, alteraciones en la mandíbula, problemas de visión o sensibilidad alterada.
De ahí, que el extremo africano se vea obligado a operarse, sin fecha para su regreso, ya que dependerá de la evolución del propio futbolista tras la intervención.
