Guillermo Almada, durante el entrenamiento del pasado martes en los Campos Anexos. Carlos Espeso

Almada ve al Real Valladolid «en el buen camino», pero demanda «más claridad en los últimos 20 metros»

Al técnico le «molesta» que sus jugadores se queden en el suelo reclamando una falta: «Nos ha costado caro«

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Viernes, 3 de octubre 2025, 16:10

Las dos derrotas consecutivas ante Albacete Balompié y Cultural Leonesa han dejado una sensación de «inquietud» en el vestuario del Real Valladolid. Para Guillermo Almada, ... este el sentimiento habitual cuando un equipo no «gana», pero considera que la situación no invita al pesimismo. Al contrario: el entrenador blanquivioleta ve al Pucela «en el buen camino», tanto en los exigentes entrenamientos que plantea a diario como en la predisposición futbolística que desplegó el equipo ante la Cultural, en un partido en el que sí detectó «falta de claridad en los últimos 20 metros, especialmente en el segundo tiempo». «La entrega y la disposición siguen a disposición del equipo. A pesar de la juventud que tenemos, vuelvo a insistir en que estamos en el buen camino y vamos a ir creciendo. Nadie quiere estas situaciones adversas, pero suceden y deben servir para fortalecernos y dejarnos un aprendizaje para el presente y el futuro», recalcó este viernes el técnico uruguayo en su comparecencia semanal.

