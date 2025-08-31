Empieza una liga de 39 partidos para el Real Valladolid
«Con el cierre de mercado, Almada podrá saber este lunes si cuenta con un central (Javi Sánchez) y un delantero más (Marcos André) para la causa»
Valladolid
Domingo, 31 de agosto 2025, 09:27
Ahora que el verano agoniza y estamos a tiempo, es buen momento para echar mano del retrovisor –en un par de meses ya solo miraremos ... hacia adelante– y retrotraernos al partido que cerró el mes de agosto de la última temporada en Segunda. Visitaba Zorrilla el Alcorcón, la versión 2023 de este Córdoba, y aquel equipo aseado con una propuesta siamesa a la que vimos este sábado enfrente levantó los tres puntos de Zorrilla (0-2) con dos chispazos... ¡y un gol de Jacobo! –curiosamente, autor del tanto anulado a instancias de la sala VOR–.
¿Quiere esto decir algo, más allá de que aquel Pucela de Pezzolano cerró mercado con 3 puntos y este de Almada lo va a sellar con 7? Absolutamente nada más que a aquel le tocó jugar otros quince partidos iguales y aprendió de su 'Alcorconazo' particular, y que este, sin haber recibido aún una bofetada de las sonoras que acostumbra la categoría, debe aún asimilar que habrá más 'Córdobas', y más 'Jacobos', y que los ascensos se ganan en el barro, con partidos trabados en los que nadie esperar perder puntos. Nadie pensaba perder puntos ante un Córdoba que llegó inédito a Zorrilla, y sin embargo la sensación es de que ganó uno para la causa antes de poner broche a la pretemporada –nadie me va a quitar de la cabeza que los campeonatos empiezan de verdad cuando se cierra el mercado–, y afrontar una liga de 39 partidos sabiendo definitivamente lo que vas a disponer en el armario.
Cuando este lunes se cierre el vestuario a medianoche, el técnico probablemente podrá poner en su pizarra un central más (Javi Sánchez), y un delantero (Marcos André), además de otro zaguero (Jaouab) y un todoterreno para su centro el campo (Lachuer).
P.D. Por cierto, fíjense si será intrascendente el partido que cierra agosto, que aquel Alcorcón acabó descendiendo y aquel 'desastroso' Pucela de Pezzolano se ganó un puesto en Primera.
