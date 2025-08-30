Almada: «La presión debe ir acompañada de un buen manejo, y ahí fallamos»

El tercero de los partidos de la temporada dejó un nuevo escenario a Guillermo Almada que, sin mutar el gesto, valoró la respuesta de los ... suyos en la primera parte y lamentó el bajón tras la salida de vestuarios. «La autocrítica siempre la tenemos, empatando, ganando y por supuesto, también perdiendo. Tuvimos ocasiones de gol que nos hubiera dado más tranquilidad en el manejo. Estuvimos imprecisos, más allá de buenos robos, pero hay que seguir evolucionando en el volumen de juego. Nuestra propia imprecisión les dio aire a ellos. Dividimos pelotas innecesarias pero es tarea de seguir mejorando. Ellos tienen muy buenos jugadores, y aunque la búsqueda no faltó, sí faltó claridad. Hay que seguir mejorando en la parte ofensiva, viendo también la parte buena de dejar otra portería a cero», señaló, que se fue con deberes en algunas situaciones de partido, tal y como apuntó en sala de prensa.

«Nos falta la claridad que precisamos de Chuki, le damos libertad para que trote y cuando entró Julien (Ponceau) ellos pusieron mucha gente, tres volantes para encerrar espacios. Es una situación que tenemos que mejorar», admitió, dando valor a la mejoría sufrida por su equipo tras los cambios. «Hubo algún jugador agotado en el inicio de segunda parte, y cuando hicimos cambios retomamos el control, pero es verdad que les dimos oxígeno a ellos porque en algún momento equivocamos los momentos».

Al técnico le gustó el desempeño de los suyos en la presión alta, maniatando durante muchas fases al rival, pero equivocando el tiro cuando le tocó enfilar portería tras recuperación de balón. «Chuki se suma como segundo punta, o Julien cuando salió, y en ese aspecto estoy conforme, pero la mayor autocrítica es el manejo, y la claridad en el manejo de balón, nos apresuramos al llegar al área y eso les dio oxígeno a ellos. La presión tiene que ir acompañada de un buen manejo, y en el transcurso de la segunda parte la perdíamos rápido», destacó el preparador blanquivioleta.

A Almada se le preguntó por la lentitud en los cambios en la segunda parte. «Lo he dicho muchas veces, los sistemas dependen de los jugadores. Lo primero que buscamos es darles libertad para que intercambien posiciones. También el rival tiene su mérito, se aglomeró bien, y está en nuestra mano poder sortearlo. Los que salieron tuvieron buenas actuaciones», aseguró, esquivando en parte la pregunta.

Iván Ania, frustrado por el gol anulado

El técnico del Córdoba se lamentó en sala de prensa por el gol anulado a su equipo. Era obvio que las preguntas iban a ir encaminadas al tanto anulado, y el técnico se refirió a las charlas que reciben del colectivo arbitral, y puso el ejemplo del debut de esta temporada en El Molinón. «No sé para qué vienen a darnos las charlas, porque sinceramente no sé cuando son y cuando no son las manos. En Gijón pita penalti por mano y se va al VAR y lo anula por una mano porque viene directa. Hoy no. Para mi el de hoy es un gol legal», señaló Iván Ania, satisfecho sin embargo por la respuesta de los suyos para sumar el primer punto de la temporada.

«La primera parte entramos bien al partido pero no fuimos capaces de generar ocasiones, con sensación depeligro. Este es un equipo no muy combinativo pero sí generan con Latasa. Luego ellos fueron superiores pero en la segunda parte teníamos controlado el partido y con sensación de poder marcar. Disputamos bien ese juego directo, nos faltó acumular más pases, muchas veces te ahogan y no te dejan salir, pero en la segunda pudimos y les hicimos daño. Es un empate que valoro porque venimos de dos derrotas pero me sabe a poco y da rabia porque no sabes a qué atenerte. No sé cuanto tardó el árbitro en decidir. Si tarda tanto es porque no lo tiene claro, y cuando no lo tiene claro tiene que prevalecer el gol», analizó Ania, que coincluyó su exposición apuntando que «si viene alguien, que sea para sumar. Si viene para rellenar, que no venga».