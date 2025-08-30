El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Guillermo Almada sigue atentamente el juego desde la banda. Alberto Mingueza
El entrenador

Almada: «La presión debe ir acompañada de un buen manejo, y ahí fallamos»

El técnico lamenta la precipitación de los suyos en el último cuarto de campo, especialmente en la primera parte

Luis Miguel de Pablos

Luis Miguel de Pablos

Valladolid

Sábado, 30 de agosto 2025, 21:47

El tercero de los partidos de la temporada dejó un nuevo escenario a Guillermo Almada que, sin mutar el gesto, valoró la respuesta de los ... suyos en la primera parte y lamentó el bajón tras la salida de vestuarios. «La autocrítica siempre la tenemos, empatando, ganando y por supuesto, también perdiendo. Tuvimos ocasiones de gol que nos hubiera dado más tranquilidad en el manejo. Estuvimos imprecisos, más allá de buenos robos, pero hay que seguir evolucionando en el volumen de juego. Nuestra propia imprecisión les dio aire a ellos. Dividimos pelotas innecesarias pero es tarea de seguir mejorando. Ellos tienen muy buenos jugadores, y aunque la búsqueda no faltó, sí faltó claridad. Hay que seguir mejorando en la parte ofensiva, viendo también la parte buena de dejar otra portería a cero», señaló, que se fue con deberes en algunas situaciones de partido, tal y como apuntó en sala de prensa.

